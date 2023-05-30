64 ребенка с гепатитом С в Удмуртии обеспечат препаратами

64 ребенка, страдающих хроническим гепатитом С, в Удмуртии обеспечат дорогостоящими лекарственными препаратами через Фонд «Круг добра». Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам заведующей поликлиническим отделением Республиканской клинической инфекционной больницы Татьяны Поздеевой, чаще всего заражение детей происходит через зараженную мать. «Раньше заболевание считалось неизлечимым, но сейчас существуют эффективные противовирусные препараты, которые позволяют полностью победить болезнь. Терапия разрешена детям с 3 лет, ее длительность — от 8 до 12 недель»,— рассказала госпожа Поздеева.

Всего от Удмуртии поданы заявки на обеспечение препаратами 64 детей с гепатитом С. По словам главного внештатного педиатра минздрава региона Натальи Ермолаевой, в дальнейшем эта цифра может увеличиться. Заявки уже сформированы и одобрены, закупки препарата начнется в ближайшее время.