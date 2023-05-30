В Новосибирске задержали жителя Екатеринбурга за ложное сообщение о минировании вокзала

Сотрудники новосибирской транспортной полиции задержали 44-летнего жителя Екатеринбурга за ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о теракте), сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Задержанного доставили в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск. Состояние мужчины, употреблявшего алкоголь, вызвало опасение у стражей порядка. Прибывшие по их вызову врачи оказали подозреваемому необходимую помощь.

По данным полиции, житель Екатеринбурга длительное время гостил в Новосибирске у своей знакомой. Злоумышленник пояснил полицейским, что после распития спиртных напитков решил из хулиганских побуждений сделать звонок со своего мобильного телефона и сообщить о якобы находящимся в здании вокзала опасном предмете.

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Илья Николаев