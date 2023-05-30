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Глава СКР запросил доклад по делу о смерти подростка в Симферополе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела о смерти несовершеннолетнего в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба СКР

Фото: пресс-служба СКР

К главе СКР обратилась мама мальчика. Она сообщила, что в мае на детской площадке было обнаружено тело ее 14-летнего сына. Обстоятельства произошедшего объективно до сих пор не установлены. Ситуация распространилась в СМИ и соцсетях.

В ГСУ СКР по Крыму и Севастополю было возбуждено уголовное дело. Доклад о ходе и результатах его расследования поручено представить руководителю ведомства Владимиру Терентьеву. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Татьяна Ручкина

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