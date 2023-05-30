В Челябинской области подорожали лук и говядина

За последний год в Челябинской области значительно выросли цены на лук и говядину. Стоимость большинства социально-значимых продуктов снизилась, сообщает Контрольно-счетная палата (КСП) региона.

Сотрудники КСП проанализировали информацию министерства сельского хозяйства региона о ценах на продукты питания в крупнейших торговых сетях на 21-22 мая этого года. По сравнению с ценами годовой давности репчатый лук подорожал почти на 46% или 25 руб. Рост цен на этот овощ, по данным КСП, спровоцировали проблемы с урожаем в прошлом году, а также запрет экспорта из ряда соседних государств. Стоимость говядины за год выросла на 20,4% или 112 руб. Кроме того, выросла цена сливочного масла на 2,4% год к году.

Подешевели за год сильнее всего картофель – на 41%, свинина – на 24%, гречневая крупна – 23%, соль – на 20,6%, сахар – 20,5%.

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