Авиасообщение между Пермью и Ярославлем могут открыть в июле

Прямое авиасообщение между Ярославлем и Пермью могут открыть летом этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Мурата Баснукаева. «Сейчас готовятся соглашения с регионами. Только после этого можно говорить о полетах. Ориентировочно, с июля можем полететь в Пермь»,— заявил господин Баснукаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь» Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев анонсировал начало полетов в Пермь на весну 2023 года.