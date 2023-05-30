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обновлено 07:41

Авиасообщение между Пермью и Ярославлем могут открыть в июле

Прямое авиасообщение между Ярославлем и Пермью могут открыть летом этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Мурата Баснукаева. «Сейчас готовятся соглашения с регионами. Только после этого можно говорить о полетах. Ориентировочно, с июля можем полететь в Пермь»,— заявил господин Баснукаев.

Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев анонсировал начало полетов в Пермь на весну 2023 года.

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