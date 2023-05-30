Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении подростка ножом в Краснодаре

Главе Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по делу об избиении несовершеннолетнего в лифте многоквартирного дома в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе проверки и обстоятельствах совершенного преступления.

Утром 22 мая в лифте дома, расположенного на улице Восточно-Кругликовской, мужчина избил 15-летнего парня. Он причинил ему телесные повреждения и повредил его вещи. Региональное СУ СК инициировало передачу материалов из полиции. Было организовано проведение процессуальной проверки. Сейчас выполняются мероприятия для установления лица, причастного к нападению.

Татьяна Ручкина

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