Мэр Екатеринбурга заявил о нехватке воды в водохранилищах

В Екатеринбурге из-за аномальной жары заканчивается вода в водоемах, заявил мэр Алексей Орлов во время прямого эфира на телеканале ОТВ. Из-за этого пришлось перекачивать воду из хранилищ Челябинской области.

Глава города отметил, что +32 градуса жары в мае не было несколько десятков лет. «Воды не очень хорошие запасы, мы вынуждены уже приступить к перекачке с Нязяпетровского водохранилища. Потому что уровень воды в наших водоемах, откуда мы забор воды для города проводим, он крайне низок»,— отметил господин Орлов.

Напомним, жара в Екатеринбурге продлится всю неделю. По данным уральского Гидрометцентра, в уральской столице потеплеет до +34 градусов. При этом существенных осадков не будет.

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