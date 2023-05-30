Депутат Новокузнецкого горсовета стал фигурантом уголовного дела о подкупе

В Кузбассе задержан 39-летний депутат Новокузнецкого городского совета по подозрению в подкупе и получении сведений, составляющих коммерческую тайну, сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Как считает следствие, вознаграждение за сведения депутат передал лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, в августе прошлого года. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ. В доме депутата и его служебном кабинете проведен обыск, изъята необходимая следствию документация, техника. Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В реготделении «Единой России» сообщили «Ъ-Сибирь», что «в связи с возбуждением уголовного дела членство в партии депутата Новокузнецкого городского совета депутатов Владимира Глухова приостановлено».

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Оксана Павлова