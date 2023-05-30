Воронежское представительство в Москве может разместиться в собственном здании XIX века

Правительство Воронежской области получило в собственность трехэтажное здание постройки конца XIX века в центре Москвы на улице Щепкина, 11. В нем, после планируемой реконструкции, может расположиться представительство региона при федеральных органах власти, подтвердили «Ъ-Черноземье» в облправительстве.

Региональные власти получили здание вместе с земельным участком в столице безвозмездно после обращения губернатора Александра Гусева в мэрию Москвы. Процесс переоформления прав на объект и необходимых документов уже завершен, но пока представительство региона продолжает работать в арендованном помещении на улице 2-я Тверская-Ямская, 26.

Дом на улице Щепкина сейчас расселен и пустует. Каменное здание нуждается в серьезном ремонте: в нем частично отсутствуют перекрытия, исторические интерьеры не сохранились, статуса объекта культурного наследия оно не имеет. По данным «Ъ-Черноземье», в ближайшие два-три года планируется его реконструкция за счет бюджета Воронежской области, после этого постпредство региона в Москве переедет в собственное здание.

«Предварительная идея концепции» уже разработана, планируется увеличить площадь здания за счет дополнительного этажа, подвальных помещений и достройки второго и третьего этажей вглубь двора. Стоимость работ «пока не просчитана», поэтому объем необходимых трат из бюджета не раскрывается. В облправительстве также отметили, что с момента передачи здания в собственность его «поддержание в текущем состоянии» и оплата налогов обеспечивались «за счет экономии бюджетных средств представительства», дополнительные деньги не выделялись.

«Собственное просторное и многофункциональное помещение предоставит представительству Воронежской области более широкие возможности для дальнейшего развития политических, деловых и культурных контактов...,— считают в правительстве региона.— Здание будет использоваться в качестве постоянного офиса постпредства, а также для работы структур облправительства и землячества "Воронежцы", члены которого вносят свой посильный вклад в развитие региона, в том числе по привлечению инвестиций»

Сергей Калашников

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