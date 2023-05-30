«Главным конкурентом стала солнечная погода»

Вакантный мандат в Госсовете Татарстана передадут новому главе татарстанского отделения Партии роста Руслану Нигматулину, который в воскресенье на довыборах в Набережных Челнах набрал более 70% голосов избирателей. «Единая Россия» не выставляла своего кандидата в этом округе. Ранее здесь депутатом избирался Олег Коробченко, но год назад он перешел работать в правительство Татарстана министром промышленности и торговли. Результаты выборов эксперты считают ожидаемыми. «Партия роста стала частью партии власти в Татарстане»,— говорят они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Вчера ЦИК Татарстана объявил предварительные итоги голосования на довыборах в Госсовет по Электротехническому округу, которые прошли в воскресенье 28 мая. По данным избиркома, депутатский мандат выиграл гендиректор ООО «Торговый дом „Далини“» Руслан Нигматулин, выдвигавшийся от Партии роста. Он получил 74,4%. Явка на выборах составила 19,4%.

Напомним, осенью 2019 года по этому округу в Набережных Челнах избирался Олег Коробченко. В прошлом он был депутатом городского совета от «Единой России». Однако затем возглавил отделение Партии роста в Татарстане (была образована в 2016 году из партии «Правого дела», ее лидером является бывший бизнес-омбудсмен России Борис Титов).

Господин Коробченко также возглавлял группу компаний «Кориб» (занимается капитальным ремонтом и сервисным обслуживанием грузовой техники, является официальным дилером КамАЗа). В июне 2022 года он перешел на работу в правительство Татарстана: глава республики Рустам Минниханов назначил его вице-премьером — министром промышленности и торговли. В марте этого года господин Коробченко также покинул пост главы отделения Партии роста, по его словам, «в связи с высокой загруженностью, новыми государственными задачами». Новым председателем избрали Руслана Нигматулина. Тогда же было решено, что он пойдет на выборы в Госсовет, поскольку мандат господина Коробченко стал вакантным.

Всего в дополнительных выборах участвовали шесть кандидатов. Второе место заняла представительница КПРФ Татьяна Мухина с 6,9% голосов. Выдвиженец ЛДПР Адель Вахитов набрал 4,8%, представитель партии «Новые люди» Александр Быков — 4,5%, Ильнар Сираев («Справедливая Россия — За правду») — 4,2%, самовыдвиженец Ирек Зиятдинов — 2,5%.

«Единая Россия» своего кандидата на выборы не выставляла. «В целях сохранения представительства субъектов политического процесса»,— поясняли „Ъ“ в пресс-службе татарстанского отделения партии. Примечательно, что в 2019 году единороссы также не выставляли своего представителя, дав победить своему бывшему однопартийцу.

Всего в Госсовете Татарстана работают 100 депутатов. Большинство из них представляют «Единую Россию» либо являются членами депутатской группы «Татарстан — новый век». В фракцию КПРФ входят шесть депутатов. У ЛДПР и «Справедливой России» по одному представителю в Госсовете. Господин Коробченко также был единственным представителем своей партии. Полномочия текущего созыва парламента республики истекают в 2024 году.

В Партии роста остались довольны результатами выборов. Руслан Нигматулин заявил, что интерес к выборам «был высоким», но, «как показал день голосования, главным конкурентом стала солнечная погода». По его словам, «многие избиратели разъехались на свои дачные участки, в деревни».

Другие кандидаты итоги выборов не комментировали. Глава ЦИК республики Андрей Кондратьев сказал, что «голосование прошло в штатном режиме» и «нарушений, влияющих на результаты голосования, не зафиксировано».

«Когда выборы носят локальный характер и не связаны с крупной федеральной кампанией, явка всегда низкая. В этом ничего удивительного нет»,— говорит казанский политолог Сергей Сергеев. По его словам, результаты выборов также были ожидаемыми. «Партия роста стала частью партии власти в Татарстане в широком смысле»,— поясняет он. Господин Сергеев напоминает, что «тактики не класть все яйца в одну корзину» татарстанские элиты придерживались и раньше. Так, в 1990-е годы депутатами Татарстана были члены Аграрной партии и других. Потом стали больше концентрироваться на „Единой России“, но теперь решили вновь диверсифицировать»,— отмечает господин Сергеев. Он напоминает, что Олег Коробченко сам ранее состоял в «Единой России»: «Он проявил себя, его подняли на министерский пост. Но нужно, чтобы один депутат вновь был от этой партии в Госсовете»,— заключает господин Сергеев.

Кирилл Антонов