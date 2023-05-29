Суд в Петербурге прекратил дело о ремонте брусчатки XVIII века на Шлиссельбургском шоссе

Куйбышевский райсуд Петербурга прекратил дело по иску градозащитников к КГИОП. Активисты выступали против ремонта исторического мощения на Шлиссельбургском шоссе, сообщили 29 мая в объединенной пресс-службе судов города.

Истцы пытались признать незаконным заключение КГИОП о соответствии режимам охраняемых зон при проведении работ на шоссе. На одном из участков, который планируют отремонтировать, нашли историческое мощение 1732 года. Оно тянется от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы.

Иск был подан активистами в 2022 году. Среди градозащитников были также член президиума петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории Анна Капитонова и замглавы общества Александр Кононов. Тогда суд ввел обеспечительные меры — запрет демонтажа булыжного мощения. Позже истцы подали еще одно заявление, в котором требовали признать незаконным заключение КГИОП. Позже суд признал, что заключение утратило актуальность.

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