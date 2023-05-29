Фонд поддержки тюменского бизнеса докапитализировали на 178 млн рублей

Гарантийный фонд для поддержки предпринимателей Тюменской области докапитализировали на 178 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона. Сейчас портфель поручительств составляет 1,5 млрд руб. Фонд предоставляет поручительства по финансовым ресурсам банков и лизинговых компаний в объеме до 70% от суммы договора.

По словам генерального директора Инвестиционного агентства Николая Пуртова, докапитализация позволит увеличить объем поддержки предпринимателей более чем на 20%. Для бизнеса это будет возможность привлечь ресурсов на 450 млн руб.

За прошедший год было обеспечено кредитов для предпринимателей на 2,4 млрд руб. В этом году уже более 60 субъектов МСП воспользовались поручительством фонда. Максимальная сумма поручительства в рамках одной сделки составляет 25 млн руб., а совокупный лимит для составляет 55 млн руб. Работа по поддержки проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инициативы».

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