Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти ветерана войны в Сочи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования смерти в Сочи ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ход расследования поставила под сомнение дочь умершего. По ее мнению, кончина отца наступила в результате врачебной ошибки.

«Прибывшая по вызову бригада скорой помощи сделала мужчине инъекцию препаратом, который был противопоказан ослабленному организму пожилого человека, что в результате привело к его смерти»,— говорится в сообщении.

Женщина также не согласна с результатами экспертизы. По ее мнению, судебно-медицинское исследование было проведено на основе подложных документов. К настоящему времени ответственность за произошедшее никто не понес.

Анастасия Донскова

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