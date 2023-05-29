СМИ: три иностранных игрока пожаловались на футбольный клуб «Кубань», отказавшийся от контрактов с ними

Три футболиста из Ганы, Сербии и Боснии пожаловались в Международную федерацию футбола (ФИФА) на футбольный клуб «Кубань», отказавшийся заключать с ними контракты. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на футбольного агента Николая Пырнэу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Кубань» Фото: ФК «Кубань»

Речь идет о Дивайне Наа, Неманье Анджелковиче и Амаре Бегиче.

«У "Кубани" были подписаны контракты с тремя иностранными игроками. После этого они уволили гендиректора и сказали, что это были не контракты, а что-то другое, а прошлый гендиректор не имел полномочий. Это же ненормально, потому что на момент подписания контрактов он был гендиректором»,— цитирует издание заявление агента.

В настоящее время игроки ждут решения федерации. Как отметил господин Пырнэу, заключение ФИФА вынесет, поскольку «контракты были подписаны генеральным директором».

Анастасия Донскова

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