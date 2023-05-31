Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Проектный кластер

Научно-технический сектор

Проектные организации Петербурга, которые работают в интересах судостроительной отрасли, обеспечивают потребности не только местных верфей, но и других судостроительных предприятий РФ. Главные заказчики корабельных проектировщиков — ведущие судостроительные заводы и Минпромторг. Госзакупки только на крупные проекты гражданского судостроения оцениваются почти в 50 млрд рублей.

В отличие от верфей, где в этом году ощущается дефицит рабочих кадров, проектным организациям проще найти квалифицированных сотрудников

В отличие от верфей, где в этом году ощущается дефицит рабочих кадров, проектным организациям проще найти квалифицированных сотрудников

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В отличие от верфей, где в этом году ощущается дефицит рабочих кадров, проектным организациям проще найти квалифицированных сотрудников

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В Петербурге находится крупнейший в стране научно-технический кластер, кораблестроительная отрасль сегодня успешно выполняет поставленные перед ней задачи по гособоронзаказу и по линии военно-технического сотрудничества с дружественными России странами,— комментирует генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) Алексей Рахманов.— По разработанным в городе проектам строятся боевые корабли как в самом Санкт-Петербурге, так и на других предприятиях ОСК, в том числе в Северодвинске, Калининграде, Комсомольске-на-Амуре».

Петербургский кластер проектной отрасли в сфере кораблестроения представлен десятком ведущих проектно-конструкторских организаций, научных центров (как правило, это предприятия с госучастием), а также сравнительно небольшими частными и госпредприятиями НИОКР. По данным сервиса Rusprofile, совокупный оборот проектных организаций судостроительной отрасли Петербурга в разные годы составлял 85–90 млрд рублей.

Среди наиболее значимых организаций можно выделить предприятия, входящие в структуру Объединенной судостроительной корпорации: это ЦКБ МТ «Рубин» (крупнейшее в России конструкторское бюро подводного кораблестроения), морское бюро машиностроения «Малахит» (проектирует морскую технику, в том числе с атомной энергоустановкой), ЦМКБ «Алмаз» (ведущий проектант скоростных катеров, малых и средних боевых кораблей), «Невское ПКБ» и «Северное ПКБ» (проектируют военные корабли разных классов).

В сфере проектирования для нужд гражданского флота заметен «Концерн НПО "Аврора"» (входит в госкорпорацию Морского приборостроения). ЦКБ «Нептун» проектирует катера на воздушной подушке для военных и гражданских целей.

За фундаментальные научные исследования и опытно-конструкторские работы отвечает Крыловский государственный научный центр (подведомственный Минпромторгу) — старейшее профильное предприятие города. В его распоряжении есть комплекс испытательных площадок и опытовых бассейнов (территория 800 га), включая самый большой в мире глубоководный бассейн (более 1,3 тыс. кв. м) и ледовый бассейн для испытания судов и кораблей ледового класса. Ведущая организация проектов ледового судостроения — государственный Морской регистр судоходства.

Сейчас основные проектные организации Петербурга заняты в исполнении госзаказа на опытно-конструкторские работы (ОКР). Так, на днях Морской регистр судоходства (РС) сообщил «Ъ-СПб» о начале совместной работы с Крыловским центром. Вместе предполагается улучшить нормативно-техническую базу, которая позволит применять полимерные композиционные материалы (ПКМ) для емкостей хранения сжиженного природного газа (СПГ). По словам генерального директора Морского регистра судоходства Сергея Куликова, клиенты заинтересованы в подобных технологиях безопасной морской перевозки СПГ. Один из значимых аспектов для емкостей — криогенная температура груза (–163°C).

Кроме изучения композитов и полимеров, Крыловский центр сейчас работает над ядерным реактором У-3 — это реакторы для проектов атомной энергетики современного третьего поколения, которые считаются более безопасными и экологичными). Здесь же разработали первый российский экскурсионный катер на водородном топливе — в феврале 2023 корпус пассажирского судна заложили на Зеленодольском судостроительном заводе. Ранее по заказу ЦКБ «Рубин» на предприятии собрали и испытали глубоководный аппарат «Витязь», который задействован в изучении Марианской впадины.

Предприятие является одним из разработчиков проекта ледокола «Арктика» (совместно с «Атомфлотом») — центр проектировал электродвигатель.

Пять лет назад Крыловский центр испытывал финансовые трудности, в частности, это связывали с сокращением гособоронзаказа. Сейчас на предприятии действует программа финансового оздоровления до 2034 года, из-за чего, по словам директора предприятия Олега Савченко, «долговая нагрузка предприятия падает, а выручка растет». Крупнейшими заказчиками Крыловского центра выступают Минпромторг (общий объем контрактов — 39 млрд рублей) и ведущие российские судостроительные предприятия.

Проектные возможности ЦКБ МТ «Рубин» сейчас задействованы в проектировании глубоководных морских роботов (в начале 2022 года «Рубин» открыл центр морской робототехники в Кронштадте) и традиционно — неатомных подводных лодок. Так, недавно на воду спустили неатомную подлодку «Великие Луки» проекта 677 «Лада» (строят Адмиралтейские верфи). Подлодка «Уфа» проекта 636 «Варшавянка» передана флоту в 2022 году. В «Рубине» отметили, что «Варшавянки» стали вторыми в СССР и современной России по массовости выпуска неатомных подводных лодок: всего их выпустили 75 штук, в том числе для нужд ВМФ Индии и Египта.

По данным Rusprofile, главными заказчиками «Рубина» на опытно-конструкторские работы, в том числе в области создания агрегатов для подводного бурения и ледовых подводных аппаратов, выступают Минпромторг (портфель контрактов на 2,3 млрд рублей) и судостроительные заводы (Амурский судостроительный завод, Адмиралтейские верфи, Концерн НПО «Аврора» и др.).

По проекту ЦМКБ «Алмаз» строятся корветы типа 20385 (головной корвет «Гремящий» вступил в состав Тихоокеанского флота в 2020 году) по заказу Минобороны и большие морские противоминные тральщики проекта 12700 «Александрит» (на Средне-Невском судостроительном заводе) — особенность этого проекта в том, что такой корабль обладает самым большим в мире корпусом из прочного и легкого стеклопластика.

Среди заказчиков конструкторского бюро «Алмаз» можно выделить Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» — по его заказу предприятие проектирует серийные буксирные суда. Судостроительный завод «Вымпел» заказал у «Алмаза» проекты военных ракетных катеров, а Минпромторг — проекты многоцелевых быстроходных катеров.

Недавний результат морского бюро машиностроения «Малахит» (недавно предприятию исполнилось 75 лет) — проект подводного обитаемого аппарата 03660 «Ясон», над которым проектное бюро работало вместе с Курчатовским институтом. Агрегат будет обслуживать морские магистральные газопроводы «Газпрома» (аппарат строит завод «Севмаш»). Ожидается, что в ближайшие годы петербургские КБ будут заняты в проектировании новых видов отечественного судового оборудования по федеральной программе развития отечественного гражданского судостроения.

В отличие от верфей, где в этом году ощущается дефицит рабочих кадров, проектным организациям проще найти квалифицированных сотрудников. По словам руководителя отдела маркетинга hh.ru по Северо-Западу Екатерины Скляренко, инженерные кадры, которые имеют профильный опыт в судостроении, на рынке есть. Причем выбор работодателей не ограничивается инженерами и конструкторами из Петербурга: немало интересных соискателей готовы переехать из Ленобласти, Карелии и Калининградской области. Зарплатная «вилка» для инженерных кадров в ведущих конструкторских бюро Петербурга варьируется от 60 до 100 тыс. рублей.

Ольга Головина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...