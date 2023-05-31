Проектный кластер

Проектные организации Петербурга, которые работают в интересах судостроительной отрасли, обеспечивают потребности не только местных верфей, но и других судостроительных предприятий РФ. Главные заказчики корабельных проектировщиков — ведущие судостроительные заводы и Минпромторг. Госзакупки только на крупные проекты гражданского судостроения оцениваются почти в 50 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отличие от верфей, где в этом году ощущается дефицит рабочих кадров, проектным организациям проще найти квалифицированных сотрудников

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В отличие от верфей, где в этом году ощущается дефицит рабочих кадров, проектным организациям проще найти квалифицированных сотрудников

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В Петербурге находится крупнейший в стране научно-технический кластер, кораблестроительная отрасль сегодня успешно выполняет поставленные перед ней задачи по гособоронзаказу и по линии военно-технического сотрудничества с дружественными России странами,— комментирует генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) Алексей Рахманов.— По разработанным в городе проектам строятся боевые корабли как в самом Санкт-Петербурге, так и на других предприятиях ОСК, в том числе в Северодвинске, Калининграде, Комсомольске-на-Амуре».

Петербургский кластер проектной отрасли в сфере кораблестроения представлен десятком ведущих проектно-конструкторских организаций, научных центров (как правило, это предприятия с госучастием), а также сравнительно небольшими частными и госпредприятиями НИОКР. По данным сервиса Rusprofile, совокупный оборот проектных организаций судостроительной отрасли Петербурга в разные годы составлял 85–90 млрд рублей.

Среди наиболее значимых организаций можно выделить предприятия, входящие в структуру Объединенной судостроительной корпорации: это ЦКБ МТ «Рубин» (крупнейшее в России конструкторское бюро подводного кораблестроения), морское бюро машиностроения «Малахит» (проектирует морскую технику, в том числе с атомной энергоустановкой), ЦМКБ «Алмаз» (ведущий проектант скоростных катеров, малых и средних боевых кораблей), «Невское ПКБ» и «Северное ПКБ» (проектируют военные корабли разных классов).

В сфере проектирования для нужд гражданского флота заметен «Концерн НПО "Аврора"» (входит в госкорпорацию Морского приборостроения). ЦКБ «Нептун» проектирует катера на воздушной подушке для военных и гражданских целей.

За фундаментальные научные исследования и опытно-конструкторские работы отвечает Крыловский государственный научный центр (подведомственный Минпромторгу) — старейшее профильное предприятие города. В его распоряжении есть комплекс испытательных площадок и опытовых бассейнов (территория 800 га), включая самый большой в мире глубоководный бассейн (более 1,3 тыс. кв. м) и ледовый бассейн для испытания судов и кораблей ледового класса. Ведущая организация проектов ледового судостроения — государственный Морской регистр судоходства.

Сейчас основные проектные организации Петербурга заняты в исполнении госзаказа на опытно-конструкторские работы (ОКР). Так, на днях Морской регистр судоходства (РС) сообщил «Ъ-СПб» о начале совместной работы с Крыловским центром. Вместе предполагается улучшить нормативно-техническую базу, которая позволит применять полимерные композиционные материалы (ПКМ) для емкостей хранения сжиженного природного газа (СПГ). По словам генерального директора Морского регистра судоходства Сергея Куликова, клиенты заинтересованы в подобных технологиях безопасной морской перевозки СПГ. Один из значимых аспектов для емкостей — криогенная температура груза (–163°C).

Кроме изучения композитов и полимеров, Крыловский центр сейчас работает над ядерным реактором У-3 — это реакторы для проектов атомной энергетики современного третьего поколения, которые считаются более безопасными и экологичными). Здесь же разработали первый российский экскурсионный катер на водородном топливе — в феврале 2023 корпус пассажирского судна заложили на Зеленодольском судостроительном заводе. Ранее по заказу ЦКБ «Рубин» на предприятии собрали и испытали глубоководный аппарат «Витязь», который задействован в изучении Марианской впадины.

Предприятие является одним из разработчиков проекта ледокола «Арктика» (совместно с «Атомфлотом») — центр проектировал электродвигатель.

Пять лет назад Крыловский центр испытывал финансовые трудности, в частности, это связывали с сокращением гособоронзаказа. Сейчас на предприятии действует программа финансового оздоровления до 2034 года, из-за чего, по словам директора предприятия Олега Савченко, «долговая нагрузка предприятия падает, а выручка растет». Крупнейшими заказчиками Крыловского центра выступают Минпромторг (общий объем контрактов — 39 млрд рублей) и ведущие российские судостроительные предприятия.

Проектные возможности ЦКБ МТ «Рубин» сейчас задействованы в проектировании глубоководных морских роботов (в начале 2022 года «Рубин» открыл центр морской робототехники в Кронштадте) и традиционно — неатомных подводных лодок. Так, недавно на воду спустили неатомную подлодку «Великие Луки» проекта 677 «Лада» (строят Адмиралтейские верфи). Подлодка «Уфа» проекта 636 «Варшавянка» передана флоту в 2022 году. В «Рубине» отметили, что «Варшавянки» стали вторыми в СССР и современной России по массовости выпуска неатомных подводных лодок: всего их выпустили 75 штук, в том числе для нужд ВМФ Индии и Египта.

По данным Rusprofile, главными заказчиками «Рубина» на опытно-конструкторские работы, в том числе в области создания агрегатов для подводного бурения и ледовых подводных аппаратов, выступают Минпромторг (портфель контрактов на 2,3 млрд рублей) и судостроительные заводы (Амурский судостроительный завод, Адмиралтейские верфи, Концерн НПО «Аврора» и др.).

По проекту ЦМКБ «Алмаз» строятся корветы типа 20385 (головной корвет «Гремящий» вступил в состав Тихоокеанского флота в 2020 году) по заказу Минобороны и большие морские противоминные тральщики проекта 12700 «Александрит» (на Средне-Невском судостроительном заводе) — особенность этого проекта в том, что такой корабль обладает самым большим в мире корпусом из прочного и легкого стеклопластика.

Среди заказчиков конструкторского бюро «Алмаз» можно выделить Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» — по его заказу предприятие проектирует серийные буксирные суда. Судостроительный завод «Вымпел» заказал у «Алмаза» проекты военных ракетных катеров, а Минпромторг — проекты многоцелевых быстроходных катеров.

Недавний результат морского бюро машиностроения «Малахит» (недавно предприятию исполнилось 75 лет) — проект подводного обитаемого аппарата 03660 «Ясон», над которым проектное бюро работало вместе с Курчатовским институтом. Агрегат будет обслуживать морские магистральные газопроводы «Газпрома» (аппарат строит завод «Севмаш»). Ожидается, что в ближайшие годы петербургские КБ будут заняты в проектировании новых видов отечественного судового оборудования по федеральной программе развития отечественного гражданского судостроения.

В отличие от верфей, где в этом году ощущается дефицит рабочих кадров, проектным организациям проще найти квалифицированных сотрудников. По словам руководителя отдела маркетинга hh.ru по Северо-Западу Екатерины Скляренко, инженерные кадры, которые имеют профильный опыт в судостроении, на рынке есть. Причем выбор работодателей не ограничивается инженерами и конструкторами из Петербурга: немало интересных соискателей готовы переехать из Ленобласти, Карелии и Калининградской области. Зарплатная «вилка» для инженерных кадров в ведущих конструкторских бюро Петербурга варьируется от 60 до 100 тыс. рублей.

Ольга Головина