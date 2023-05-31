Отрасль с уникальными компетенциями

На протяжении нескольких столетий Петербург является столицей отечественного кораблестроения. В городе на Неве расположены важнейшие предприятия, входящие в структуру Объединенной судостроительной корпорации. Именно поэтому штаб-квартира корпорации, созданной в 2007 году по указу президента России, также расположена в городе на Неве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все предприятия, входящие в ОСК, имеют уникальные компетенции, что помогает в строительстве дизель-электрических подводных лодок, корветов, фрегатов и композитных противоминных кораблей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Все предприятия, входящие в ОСК, имеют уникальные компетенции, что помогает в строительстве дизель-электрических подводных лодок, корветов, фрегатов и композитных противоминных кораблей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как говорит директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, все предприятия, входящие в группу, имеют уникальные компетенции, что помогает в строительстве дизель-электрических подводных лодок, корветов, фрегатов и композитных противоминных кораблей. Предприятия группа задействованы и в строительстве гражданских судов, атомных ледоколов и плавучих атомных электростанций.

Атомный подход

Прямо сейчас Балтийский завод осуществляет постройку серии из пяти атомных ледоколов проекта 22220. Головное судно «Арктика» и первый серийный ледокол «Сибирь» уже вошли в состав ФГУП «Атомфлот», и на них торжественно подняты флаги Российской Федерации.

Второй серийный ледокол проекта 22220 получил имя «Урал». В конце ноября прошлого года на судне подняли государственный флаг, в церемонии поднятия флага принимал участие президент Владимир Путин.

Сейчас на Балтийском заводе строятся атомные ледоколы «Якутия» и «Чукотка», подписан контракт на строительство еще двух ледоколов. Судостроители имеют успешный опыт строительства уникальной плавучей атомной электростанции для нужд арктических регионов — «Академик Ломоносов».

В конце апреля на АО «Средне-Невский судостроительный завод» (СНСЗ) был спущен на воду пассажирский катамаран проекта 04580 «Котлин». Катамаран «Форт Кроншлот» — головное судно проекта. Ожидается, что судостроительный завод построит шесть таких катамаранов. Они будут перевозить пассажиров из центра Санкт-Петербурга в Кронштадт. Проект реализуется в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». В конце мая предприятие спустило на воду второй катамаран проекта «Котлин» «Форт Петр Первый», а также готовит к закладке третье и четвертое суда: «Форт Александр Первый» и «Форт Тотлебен».

В прошлом году предприятие передало заказчику научно-исследовательское судно «Пионер-М». Также были завершены работы в интересах атомной промышленности, заказчиком которых выступило АО «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова». Предприятие изготовило катушку полоидального поля для реактора ИТЭР. Работы велись для международного экспериментального термоядерного реактора. «Катушка представляет собой сложнейшее высокотехнологичное изделие — сверхпроводящий магнит, основой которого являются восемь сверхпроводниковых двухслойных двухзаходных галет. Главное ее назначение заключается в создании и удержании плазмы в реакторе. Диаметр катушки составляет 9 м, а вес — около 200 тонн»,— объяснили на предприятии.

Под конец года судостроительный завод заключил контракт на строительство прогулочных катамаранов проекта «Соммерс» с ООО «Нева Тревел» и Государственной транспортной лизинговой компанией. Проект реализуется на условиях государственного софинансирования в рамках программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта и предусматривает строительство четырех пассажирских катамаранов.

На страже рубежей

Необходимо отметить и производственные успехи Средне-Невского судостроительного завода по постройке серии морских тральщиков проекта 12700 «Александрит». В 2022 году СНСЗ были переданы заказчикам морские тральщики «Анатолий Шлемов» и «Петр Ильичев», а в апреле этого года был спущен на воду корабль противоминной обороны «Лев Чернавин»

Петербургские верфи прекрасно выполняют как судостроительные заказы, так и кораблестроительные. Старейшая судостроительная верфь города — Адмиралтейские верфи — является не только базовым предприятием судостроительной отрасли и центром неатомного подводного кораблестроения страны, но и выполняет заказы в области гражданского судостроения. В июне 2022 года для ВМФ РФ на стапелях Адмиралтейских верфей заложены две подводные лодки проекта 677 «Вологда» и «Ярославль», а в ноябре прошла торжественная церемония поднятия военно-морского флага на подводной лодке «Уфа» проекта 636 и передача ее заказчику. Уже в декабре прошлого года состоялся спуск на воду подводной лодки проекта 677 «Великие Луки».

Кроме этого, Адмиралтейские верфи реализуют крупный заказ на строительство серии из десяти морозильных рыболовных траулеров проекта СТ-192. Строительство супертраулеров является частью государственной программы по обновлению отечественного рыбопромыслового флота и по повышению эффективности освоения ценных национальных биоресурсов. Два траулера — «Капитан Вдовиченков» и «Механик Маслак» — сданы, остальные находятся на разных этапах постройки. На подходе третье и четвертое суда серии: «Механик Сизов» и «Капитан Мартынов».

В начале марта между Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и АО «Адмиралтейские верфи» был подписан контракт на строительство научно-экспедиционного судна «Иван Фролов». Судно войдет в состав флота Арктического и антарктического научно-исследовательского института и станет новым флагманом российской полярной науки.

В апреле на верфях состоялась торжественная церемония спуска на воду подводной лодки «Можайск». Это пятая субмарина в серии из шести кораблей, которые предназначены для Тихоокеанского флота России. Как рассказали на предприятии, основным итогом работы в 2022 году стало выполнение производственной программы по государственному оборонному заказу. «Среди основных задач текущего года — вновь выполнить гособоронзаказ»,— добавил представитель Адмиралтейских верфей.

Еще одно хорошо известное петербургское предприятие — ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"», оно успешно освоило технологию серийного строительства боевых надводных кораблей класса корвет проектов 20380 и 20385, класса фрегат проекта 22350, а также суда тылового обеспечения проекта 23120. При этом предприятие активно диверсифицирует портфель заказов. В области гражданского судостроения организовано серийное строительство рыбопромысловых судов для российских компаний. У верфи имеются контракты на строительство серии из четырех ярусоловов-процессоров проекта МТ 1112 XL и шести траулеров-процессоров проекта 170701.

Гордость флота

Как рассказал председатель комитета по промышленности, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, основу судостроительного кластера Санкт-Петербурга представляют организации, входящие в структуру АО «Объединенная судостроительная корпорация», при этом в городе успешно функционируют и ведут свой бизнес и частные верфи. Так, например, ПАО «Судостроительная фирма "Алмаз"» серийно строит скоростные многоцелевые корабли береговой охраны в интересах Пограничной службы ФСБ России, самоходные плавучие краны и дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» для ВМФ России.

«Зарожденное Петром I три столетия назад, судостроение исторически является базовой отраслью промышленности нашего города. И сегодня судостроение производит 20% всей машиностроительной продукции Петербурга. Наши судостроительные предприятия являются системообразующими не только для экономики Санкт-Петербурга, но и для страны в целом, — рассказал господин Соловейчик. — Сегодня в городе работают более 40 судостроительных организаций, из них пять головных судостроительных предприятий, восемь конструкторских бюро и более 30 поставщиков оборудования. На этих предприятиях более 60 тысяч человек участвуют в строительстве 59 кораблей и судов различного назначения. Санкт-Петербургские проектные, конструкторские и научно-исследовательские организации в области судостроения обеспечивают развитие военного кораблестроения. Поэтому у нас строятся самые современные корабли с новейшим оборудованием и вооружением, обеспечивающим суверенитет и свободу нашей страны: подводные лодки, надводные корветы и фрегаты, тральщики и суда обеспечения, а также скоростные многоцелевые корабли береговой охраны.

Одной из важнейших задач в развитии отечественного судостроения является поддержка предприятий, занимающихся импортозамещением судостроительной промышленности. На разработку, создание и внедрение в серийное производство судового комплектующего оборудования из федерального бюджета компенсируется до 80% затрат.

Судостроители адаптируются к поиску новых поставщиков. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга со своей стороны, создал онлайн-площадку для поиска поставщиков, в частности и для судостроительной отрасли. На онлайн-платформе формируется техническое задание, на которое могут откликаться компании, готовые выполнить заказ. В скором времени планируется проведение очных сессий, где компании встретятся с поставщиками и обсудят дальнейшие совместные пути развития.

Сохранение преемственности наших традиций, присутствие российского судостроения в международной повестке для нас очень важно, особенно сейчас».

В скором времени в Санкт-Петербурге может увеличиться число верфей. В помощь Балтийскому заводу на острове Котлин будет построена крупнотоннажная верфь. Предполагается, что она будет работать как достроечная площадка для Балтийского завода. Однако для ее строительства потребуется найти 300–400 млрд рублей инвестиций.

Игорь Федоров