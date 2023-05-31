Судостроительная столица

По итогам прошлого года индекс промышленного производства в Петербурге составил 103,9%, превысив среднероссийский показатель на 4,5 п. п. В области транспортного машиностроения он был еще больше и достиг 116%. Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время своего годового доклада в Законодательном Собрании, большой вклад в динамику производства внесли предприятия судостроительной отрасли.
В ближайшие двенадцать лет в России должно быть построено несколько сотен гражданских судов
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Наши судостроительные предприятия являются системообразующими не только для экономики Санкт-Петербурга, но и для страны в целом. Проектные, конструкторские и научно-исследовательские организации в области судостроения обеспечивают развитие военного кораблестроения. Поэтому у нас строятся самые современные корабли с новейшим оборудованием и вооружением, обеспечивающим суверенитет и свободу нашей страны: подводные лодки, надводные корветы и фрегаты, тральщики и суда обеспечения, а также скоростные многоцелевые корабли береговой охраны»,— рассказывает председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.
Важная поддержка
В условиях геополитической нестабильности и санкций Запада для федеральных и региональных властей одной из важнейших задач в развитии отечественного судостроения является поддержка предприятий, занимающихся импортозамещением судостроительной промышленности. «На разработку, создание и внедрение в серийное производство судового комплектующего оборудования из федерального бюджета компенсируется до 80% затрат»,— уточняет господин Соловейчик.
По его словам, судостроители адаптируются к новым реалиям. Со своей стороны комитет создал онлайн-площадку для поиска поставщиков, в частности и для судостроительной отрасли. На онлайн-платформе формируется техническое задание, на которое могут откликаться компании, готовые выполнить заказ. В скором времени планируется проведение очных сессий, где компании встретятся с поставщиками и обсудят дальнейшие совместные пути развития.
«Сохранение преемственности наших традиций, присутствие российского судостроения в международной повестке для нас очень важно, особенно сейчас»,— продолжает глава комитета.
Судостроительные предприятия динамично развиваются, успешно выполняют государственный оборонный заказ и обеспечены заказами на продукцию гражданского назначения, проводят модернизацию основных производственных фондов и реализуют крупные инвестиционные проекты по строительству новых производственных комплексов. Наряду с выполнением государственного оборонного заказа предприятия взяли курс на диверсификацию производства, строительство гражданского флота и морской техники.
«Развитие этой отрасли в гражданском сегменте во многом связывается с реализацией крупных инфраструктурных проектов, с развитием Арктики и Севморпути, а также с государственной поддержкой заказчиков судов»,— добавили в КППИиТ.
Остаться на плаву
В ближайшие двенадцать лет в России должно быть построено несколько сотен гражданских судов. По планам Минпромторга РФ, до конца 2035 года на российских верфях должно быть построено 985 гражданских судов, в том числе 60 крупнотоннажных и 93 среднетоннажных. Это отражено в перспективном плане министерства. Уже сейчас все эксперты говорят об амбициозности заявленных планов.
Для реализации задуманного федеральные власти разрабатывают различные стимулирующие программы. Среди прочего можно отметить действующую с 2017 года программу «квоты под киль». По этим правилам инвестор должен построить перерабатывающий завод или промысловое судно на российской верфи, а Росрыболовство — выдаст разрешение на вылов рыбы. Это помогает загрузить мощности верфей, в том числе и петербургских. Для стабильности частного финансирования разработан и механизм финансовой аренды (лизинга) при строительстве судов рыбопромыслового флота.
Существуют и другие целевые меры поддержки, которые предоставляются судостроителям. Однако в большей степени груз ответственности за отрасль лег на плечи региональных властей, которые не остались в стороне. Помощь оказывается как верфям и смежникам, так и всей отрасли. Уже долгое время в городе работает координационная группа оперативного штаба Санкт-Петербурга под руководством вице-губернатора Валерия Москаленко. На заседания участники обсуждают предложения по новым мерам поддержки промышленности. Особое внимание уделяется деятельности системообразующих организаций. Сейчас среди мер, которые находятся в проработке,— возможность возмещения части затрат на технологическое присоединение при реализации инвестиционного проекта в сфере промышленности и возможность совместного с банками кредитного финансирования промышленных проектов. Речь идет о субсидировании части процентной ставки по целевым банковским кредитам.
В прошлом году промышленным предприятиям города, которые входят в федеральный перечень системообразующих, в числе которых и судостроители, была оказана поддержка на сумму 102 млрд рублей. Более 23 млрд рублей составили субсидии Минпромторга, более 7 млрд — займы Фонда развития промышленности, более 2 млрд предоставил Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга, более 71 млрд — льготные займы по программе поддержки, предусмотренной правительством РФ. Стоит уточнить, что городская система поддержки распространяется не только напрямую на верфи, а также касается смежников и поставщиков оборудования. В нынешних условиях это выглядит вполне логичным.
Как говорит заместитель генерального директора гражданской и морской техники ЦНИИ «Курс» Дмитрий Стоянов, основная проблема судостроительной отрасли, помимо финансовой,— импортозамещение ряда компонентов и узлов. «Мне известно, что в Петербурге уже идет работа по созданию единого судостроительного кластера в особой экономической зоне "Санкт-Петербург". Это поможет создать предпосылки для импортозамещения как на местных верфях, так и на верфях в других регионах»,— подчеркивает господин Стоянов.
По мнению эксперта, другого пути нет, так как даже партнеры из дружественных стран не спешат создавать свои предприятия на территории страны, а тем более с высоким процентом локализации. И если проблему с импортозамещением небольших узлов можно как-то решить на региональном уровне, то проблему с созданием двигателей для крупнотоннажных судов надо решать на федеральном уровне.
Первый заместитель генерального директора — коммерческий директор АО «Машиностроительный завод "Армалит"» Евгений Коптяев считает необходимым усилить работу по подготовке производства и развитию производственно-кооперационных связей. «Только в этом случае предприятие будет бесперебойно выпускать качественную продукцию для обеспечения актуальных потребностей рынка. Кроме того, необходимо дать отечественному производителю гарантированный рынок сбыта»,— резюмировал он.