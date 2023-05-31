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Корабелы Петербурга остаются в авангарде

Господдержка и кадры

В прошлом году крупнейшие верфи города сдали только гражданских судов совокупной стоимостью почти 70 млрд рублей. Сейчас петербургские судостроительные заводы строят 58 гражданских судов и кораблей для нужд ВМФ. В целом продукция судостроительного сектора сегодня занимает более 20% от всей отрасли транспортного машиностроения города.

В современном кораблестроении Петербурга наиболее заметными игроками являются Адмиралтейские верфи, Балтийский завод, Северная верфь, судостроительная фирма «Алмаз» и Средне-Невский судостроительный завод

В современном кораблестроении Петербурга наиболее заметными игроками являются Адмиралтейские верфи, Балтийский завод, Северная верфь, судостроительная фирма «Алмаз» и Средне-Невский судостроительный завод

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В современном кораблестроении Петербурга наиболее заметными игроками являются Адмиралтейские верфи, Балтийский завод, Северная верфь, судостроительная фирма «Алмаз» и Средне-Невский судостроительный завод

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным Смольного, в 2022 индекс промпроизводства в отрасли машиностроения составил 116%, а продукции отгрузили на 164,7 млрд рублей. Судостроение и кораблестроение в Петербурге представлены более чем 40 предприятиями (речь о проектировщиках, производителях оборудования и непосредственно верфях). Основу судостроительного кластера Петербурга представляют организации, входящие в структуру АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), при этом в Петербурге ведут бизнес и частные верфи.

Верфи для обороны

Строительство кораблей для ВМФ, в том числе на петербургских предприятиях, идет по действующей госпрограмме вооружения РФ до 2027 года (оператор — Минпромторг РФ), где предполагали выделить не менее 20 трлн рублей на десятилетний период (на производств всех типов вооружений и развитие оборонных предприятий). Сейчас комиссия по военпрому готовит новую госпрограмму вооружения 2024–2033 годов, которая скорректирует объемы финансирования.

В современном кораблестроении Петербурга наиболее заметными игроками являются Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ), Адмиралтейские верфи, Северная верфь (предприятия ОСК), а также частная компания ПАО «Судостроительная фирма "Алмаз"» (СФ «Алмаз»). На городских верфях строятся различные типы надводных и подводных кораблей в интересах гособоронзаказа.

Так, 12 июня прошлого года в День России на Адмиралтейских верфях (единственном в России предприятии, которое строит неатомные подводные корабли) заложили две многоцелевые дизель-электрические подлодки четвертого поколения: «Вологда» и «Ярославль» по проекту 677 («Лада»). Подлодки станут четвертым и пятым кораблями в серии.

В декабре 2022 года на воду спустили третью подлодку 677-го проекта под названием «Великие Луки». Это второе имя, которое корабль получил после его перезакладки по обновленному проекту в 2015 году (изначально подлодка называлась «Севастополь»). По информации Минобороны, у «Великих Лук» более современная система управления корабельными техсредствами, системы электродвижения и навигации.

Осенью 2022 года флаг ВМФ подняли на дизель-электрической подлодке «Уфа», а в апреле 2023 года была спущена на воду подлодка «Можайск». Корабли стали четвертым и пятым из шести в проекте 636 «Варшавянка» (вернее, ее улучшенного по скорости, мощности и навигации проекта 636). Подлодки предназначены для Тихоокеанского флота. Подлодки типа «Лада» и «Варшавянка» разработаны в петербургском ЦКБ «Рубин» (тоже входит в ОСК).

Морские тральщики проекта 12700 «Александрит» строят на верфях СНСЗ. В 2022 году предприятие передало Тихоокеанскому флоту морские тральщики «Анатолий Шлемов» и «Петр Ильичев», а 14 апреля 2023 года на воду спустили корабль «Лев Чернавин» — его достраивают на плаву для дальнейшей передачи Балтийскому флоту. Проект 12700 разработали в ЦМКБ «Алмаз». Всего до 2027 года СНСЗ планирует построить десять таких кораблей.

ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» построил и в мае этого года передал ВМФ многоцелевой корвет 2-го ранга «Меркурий» проекта 20380 и продолжает строительство еще трех корветов («Строгий» проекта 20380, «Проворный» проекта 20385 и «Дерзкий» проекта 20386). Также верфь ведет строительство кораблей океанской зоны - фрегатов 1-го ранга проекта 22350. Головным кораблем этого проекта стал знаменитый фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», вступивший в состав Северного флота в 2018 году. Спустя два года к нему присоединился первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов». После завершения ходовых испытаний на севере будет нести службу и «Адмирал Головко». На судостроительном заводе продолжается строительство еще четырех фрегатов этого проекта. Корабли смогут нести современные типы вооружений. Ранее Северная верфь передала заказчику суда тылового обеспечения проекта 23120 «Эльбрус» и «Всеволод Бобров».

Скоростные многоцелевые корабли береговой охраны в интересах Пограничной службы ФСБ России серийно строит СФ «Алмаз», они созданы по проектам ЦКБ «Алмаз», АО «Северное ПКБ» и ПКБ «Петробалт». Предприятие ежегодно спускает на воду по нескольку таких кораблей. Для нужд ВМФ предприятие построило дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат». По информации предприятия, в декабре 2022 года судно вышло на заводские ходовые испытания в Балтийское море, а 11 мая 2023 года вошло в воды Индийского океана, далее ледокол проследует на Камчатку к месту базирования. Ранее по заказу ВМФ фирма «Алмаз» строила самоходные плавучие краны.

Гражданским курсом

Одна из задач, которую формулирует госпрограмма вооружения РФ,— диверсификация предприятий на выпуск гражданской продукции. В КППИТ подтвердили, что петербургские судостроители переориентируют производства под строительство гражданского флота и морской техники.

Развитие судостроения в гражданском сегменте в КППИТ связывают с развитием Арктики и Северного морского пути (СМП), а также с проектами государственной поддержки заказчиков судов. Речь о таких программах, как «квоты под киль» (целевое строительство рыболовецких судов), субсидирование лизинга гражданских судов и др. Большую часть госпрограмм гражданского судостроения курирует Минпромторг. В 2023–2027 годах министерство предполагает выделить на обновление гражданского флота около 231 млрд рублей.

«В Петербурге внимание будет уделяться электросудам и выполнению госконтрактов, в том числе в рамках развития внутреннего водного транспорта»,— отмечает член Экспертного совета по развитию конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок и закупок госкорпораций Комитета по защите конкуренции Госдумы РФ Дмитрий Тортев.

Например, Балтийский завод строит атомные ледоколы и плавучие атомные электростанции. Сейчас на мощностях предприятия производят серию из пяти атомных ледоколов проекта 22220, подписан контракт на строительство еще двух ледоколов. В 2022 году завод передал заказчику ледокол «Урал», строятся ледоколы «Якутия» и «Чукотка». Ранее предприятие создало плавучую АЭС «Академик Ломоносов» для нужд арктических регионов РФ.

Адмиралтейские верфи в июле 2022 года передали Росгидромету научно-экспедиционное судно ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс». Ее строили по госпрограмме социально-экономического развития арктической зоны. В марте 2023 года с Росгидрометом заключили еще один контракт на строительство научно-экспедиционного судна «Иван Фролов» для нужд Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Предполагается, что судно станет флагманом российской полярной науки.

Также на верфи строят серию из десяти морозильных рыболовных траулеров проекта СТ-192 по программе обновления рыбопромыслового флота («квоты под киль») по заказу Русской Рыбопромышленной Компании. Два судна сданы, а третье и четвертое суда серии спущены на воду и находятся в активной стадии строительства.

Господдержка и кадры

Среди перспективных направлений будущего для петербургских верфей эксперты отмечают строительство отечественных контейнеровозов, дефицит которых возник после ухода из России ряда крупных международных контейнерных перевозчиков. «В статистике Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота отечественные контейнеровозы составляют исчезающе малую долю, хотя это ключевые суда для мультимодальных перевозок. То есть нефть, газ и зерно нам возить есть на чем, а с перевозкой контейнерных грузов — проблемы»,— комментирует Дмитрий Тортев. По его словам, собственный контейнерный флот поможет увеличить грузооборот в портах Балтики, который в 2022 году снизился почти на 3%.

В компании «Армалит» (производят трубопроводную арматуру для судостроения) подтверждают, что в отечественном судостроении действительно выросла потребность в контейнеровозах, а также дноуглубительных судах. «Несмотря на тенденции развития международных политических связей и отношений, отечественное корабле- и судостроение продолжает свое развитие. Укрепление военного и гражданского флотов России видится нам одной из приоритетных задач, требующих решения на государственном уровне»,— уверены в «Армалите».

Глобальными мерами поддержки судостроителей, считают эксперты аналитического центра Infoline, может стать фиксация цен на металлопродукцию (основа строительства кораблей и судов) либо госучастие в расходах на ее закупку, пересмотр политики штрафов за срыв сроков по госзаказу, а также поддержка расходов на поставку оборудования из «дружественных» стран.

В КППИТ «Ъ-СПб» сообщили о федеральных и региональных госсубсидиях, которыми уже воспользовались петербургские судостроители. Например, Средне-Невский завод получил льготный заем в 192 млн рублей от Фонда развития промышленности Петербурга на расширение производства и модернизацию. Также Пролетарский завод, Адмиралтейские верфи и Северная верфь воспользовались госсубсидиями, чтобы компенсировать затраты на лизинг, закупку технологического оборудования и подготовку кадров.

По данным КППИТ, в петербургском судостроении трудится 60 тыс. человек. Однако новые кадры в отрасль не спешат. По словам руководителя отдела маркетинга hh.ru по Северо-Западу Екатерины Скляренко, за год количество вакансий в судостроении выросло почти в два раза (судостроительные предприятия города в 2023 году опубликовали 1,5 тыс. вакансий). «На одну вакансию в судостроении приходится три-четыре резюме соискателей, которые имели профильный опыт работы. Показатель говорит о том, что кандидаты на рынке есть, но их недостаточно»,— комментирует эксперт hh.ru. По ее словам, рабочие профессии в более остром дефиците. Чаще всего судостроительные предприятия Петербурга ищут токарей, гибщиков и рубщиков судовых, строителей кораблей, машинистов крана, стропальщиков, такелажников, слесарей-монтажников судовых, инженеров-конструкторов и технологов. Средняя зарплата, которую предлагают на крупнейших судостроительных заводах Петербурга в 2023 году, составляет 60 тыс. рублей. «Она не изменилась по сравнению с началом прошлого года»,— констатирует госпожа Скляренко.

Ольга Головина

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