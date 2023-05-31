МВМС: хроника успеха

В 2023 году Международный военно-морской салон отмечает свое двадцатилетие. За годы его проведения многое изменилось, но МВМС каждый раз подтверждает свой высокий статус в мировой системе выставок вооружения и военной техники и эффективно демонстрирует достижения российского кораблестроения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Санкт-Петербурге сосредоточено около 40% судостроительного и кораблестроительного потенциала страны, в том числе отраслевые проектные и научные организации

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Санкт-Петербурге сосредоточено около 40% судостроительного и кораблестроительного потенциала страны, в том числе отраслевые проектные и научные организации

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Впервые идея проведения в России собственного военно-морского салона зародилась в 1999 году в рамках международной выставки по судостроению «Нева-99». С данной инициативой выступил Смольный, поддержали ее в руководстве ВМФ. В 2000 году администрация Санкт-Петербурга обратилась к президенту страны Владимиру Путину с предложением, которое было одобрено, о проведении в год трехсотлетия города первого в России Международного военно-морского салона. В 2001 году был создан оргкомитет салона, в которой вошли Российское агентство по судостроению, Министерство обороны РФ, ФГУП «Рособоронэкспорт» и администрация города и началась подготовка к значимому для страны и города мероприятию.

Выбор Санкт-Петербурга в качестве места проведения МВМС был вполне логичным: город — главный морской порт страны. Вся его история связана с судостроением. В Санкт-Петербурге сосредоточено около 40% судостроительного и кораблестроительного потенциала страны, в том числе отраслевые проектные и научные организации. Боевые корабли, подводные лодки, созданные в городе, составляли и составляют основу современной военной мощи России, а также находятся на вооружении в ряде других государств мира.

Хроника проведенных в Санкт-Петербурге международных военно-морских салонов свидетельствует о значимости данного мероприятия как на внутрироссийском, так и на внешнем уровне. МВМС входит в тройку ведущих в мире салонов наряду с французским и сингапурским. В рамках проведенных салонов было заключено множество контрактов, подписан ряд важных соглашений. Несмотря на новые геополитические реалии, выставка продолжает уверенно присутствовать на международном военном судостроительном рынке, интересна представителям других государств и успешно демонстрирует достижения российского кораблестроения и боевого вооружения флота.

Первый Международный военно-морской салон прошел 25–29 июня 2003 года на территории «Ленэкспо». Площадка выставочного комплекса на Васильевском острове на долгие годы стала родной для МВМС. В приветственном письме, посвященном открытию салона, президент России Владимир Путин отметил, что Санкт-Петербург по праву считают морской столицей России: «На берегах Невы и Финского залива закладывались славные традиции отечественного флота, создавались основы его могущества. Поэтому глубоко символично, что именно в Санкт-Петербурге, в год его 300-летия, впервые в России проводится Международный военно-морской салон. Рассчитываю, что салон не только продемонстрирует передовые образцы военно-морской техники и вооружений, но и будет реально способствовать развитию отечественного оборонно-промышленного комплекса».

В МВМС-2005 прияло участие уже почти 20 тыс. специалистов, представляющих 352 организации, в том числе 56 из-за рубежа. Салон посетили делегации из 26 стран. Главным событием выставочных мероприятий в гавани стала российская подводная лодка четвертого поколения «Санкт-Петербург» (шифр «Лада»), а также малый десантный корабль на воздушной подушке «Зубр».

Третий МВМС, проходивший с 27 июня по 1 июля 2007 года, собрал еще больше участников. На мероприятие прибыло более 23 тыс. специалистов из 383 компаний, в том числе 65 из других государств, а также официальные делегации из 44 стран. На МВМС-2007 демонстрировался новейший фрегат проекта 20380 «Стерегущий», заложенный на петербургской Северной верфи, и другие корабли и катера отечественной и иностранной разработки.

Количество участников МВМС-2009 было чуть меньше, чем на предыдущем салоне, из-за мирового финансового кризиса 2008-го. В нем приняли участие 350 компаний, 67 из них зарубежных. Впервые ряд отечественных отраслевых предприятий и конструкторских бюро выступили на мероприятии как часть Объединенной судостроительной корпорации, созданной для эффективного развития отечественного судостроения. Среди новых проектов, представленных на единой экспозиции ОСК, можно было выделить типовой ряд малых и средних неатомных подводных лодок, спроектированных ОАО «СПМБМ "Малахит"», сторожевой корабль проекта 20382 «Тигр», разработанный ОАО «ЦМКБ "Алмаз"» и др.

Пятый МВМС прошел с 29 июня по 3 июля 2011 года, в нем участвовали 409 организаций, в том числе 71 компания из-за рубежа. На мероприятие прибыли делегации из 68 государств. В рамках салона было подписано соглашение о создании консорциума между АО «Концерн "Гранит-Электрон"», ОАО «Концерн НПО "Аврора"» и ОАО «Концерн "Океанприбор"» для разработки перспективных систем для нового поколения подводных лодок. У причалов Морского вокзала в ряду морской военной техники впервые был представлен публике корвет проекта 20380 «Сообразительный».

В шестом салоне, прошедшем с 3 по 7 июля 2013 года, приняли участие свыше 48 тыс. специалистов. Они представляли 457 компаний, из них 89 иностранных. Побывали на МВМС-2013 официальные делегации из 51 государств. В демонстрационном разделе у причалов Морского вокзала можно было увидеть корвет проекта 20380 «Бойкий», чуть ранее переданный Балтфлоту Северной верфью, а также малый артиллерийский корабль проекта 21630 «Махачкала», построенный на судостроительной фирме «Алмаз» по заказу ВМФ.

МВМС 2015 года был скромнее по числу участников. Тем не менее мероприятие прошло успешно. В нем приняло участие более 360 компаний, включая 37 зарубежных компаний. В выставочной экспозиции можно было увидеть третью дизель-электрическая подводную лодку Б-262 «Старый Оскол» проекта 636, а также десантный катер проекта 21820 «Денис Давыдов», которые в рамках салона были торжественно переданы ВМФ России для Черноморского и Балтийского флотов.

В МВМС-2017 приняли участие 47 тыс. специалистов, представлявших 443 предприятия, в том числе 50 иностранных компаний. Посетили мероприятие официальные делегации из 52 государств, в том числе из Вьетнама во главе с президентом страны Чан Дай Куангом. На сей раз «звездами» выставочной экспозиции у причалов стали фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356Р/М и малый ракетный корабль «Серпухов» проекта 21631 «Буян-М».

Девятый МВМС проходил с 10 по 14 июля 2019 года. Его участниками стали более 46 тыс. специалистов из 350 компаний, из которых 28 — иностранные, а также посетили официальные делегации из 36 государств. В демонстрационном разделе у причалов Морского вокзала были представлены фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», корвет проекта 20380 «Стойкий», малые ракетные корабли проекта 21631 «Мытищи» и «Серпухов» и другие корабли, катера и суда из состава Минобороны РФ, ФСБ и МЧС.

Десятый юбилейный Международный военно-морской салон прошел с 23 по 27 июня 2021 года. Он несколько отличался от предыдущих. В частности, МВМС-2021 проходил на двух новых площадках: экспозиция разместилась на территории КВЦ «Экспофорум», а корабли, катера и суда для показа пришвартовались у причалов пассажирского морского порта «Морской фасад». Кроме того, из-за пандемии коронавируса в выставке смогли принять участие только 283 компании, 13 из них зарубежные. Посетили мероприятие официальные делегации из 25 стран, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Индии, Пакистана. На выставке среди новинок демонстрировались подводная лодка проекта 636 «Петропавловск-Камчатский» и корвет проекта 20385 «Гремящий».

МВМС и далее будет демонстрировать достижения и перспективы российских разработчиков и создателей морского вооружения.

Денис Семенцов