Следственно-устроительные работы

В СУ СКР по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении первого замглавы администрации Дзержинского района Николая Ракинцева. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). По версии следствия, он незаконно лишил управляющую компанию средств на благоустройство дома. Собеседники «Ъ-Прикамье» отмечают, что это не первое дело, связанное с работами по благоустройству. В конце марта в СУ СКР было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий неустановленными должностными лицами из администрации Индустриального района, а МВД возбудило еще и дело о мошенничестве в группе лиц. По обоим делам чиновники проходят свидетелями и свою причастность к преступлениям отрицают. Эксперты говорят, что из-за большого чис­ла проектов по благо­устройству в преддверии 300-летия города интерес силовиков не удивителен.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Николай Ракинцев был задержан сотрудниками СУ СКР по Пермскому краю в декабре прошлого года после обысков в администрации Дзержинского района. По версии следствия, преступление он совершил при распределении средств на благоустройство, которые были выделены в рамках ФП «Формирование комфортной городской среды». В рамках программы планировалось благоустройство дворовой территории дома по ул. Подлесной, 17, который находится в управлении ООО «ПМУП ГКТХ». В отношении него по материалам оперативников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).

Ранее источники утверждали, что у господина Ракинцева возник конфликт с руководством компании из-за выбора подрядчика. Муниципальный служащий настаивал на выборе одной компании, а жители дома проголосовали за другую. В итоге Николай Ракцинцев дал указание подчиненному сотруднику исключить дом из адресного списка финансирования. В итоге в программу был включен другой объект, а права жителей дома № 17 были нарушены.

Сначала суд избрал господину Ракинцеву меру пресечения в виде домашнего ареста, затем она была заменена на запрет определенных действий.

По словам собеседников «Ъ-Прикамье», сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверки еще по нескольким материалам о возможных нарушениях законодательства при благоустройстве города. «Думаю, в активную фазу мероприятия перейдут после завершения торжеств к 300-летию города»,— говорит один из них.

Как выяснил «Ъ-Прикамье», в конце марта СУ СКР по Пермскому краю возбудило еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников администрации Индустриального района Перми. Дело возбуждено по материалам оперативников, а также итогов проверки и связано с ремонтными работами на одной из улиц (было снято асфальтовое покрытие). Как считает следствие, образовавшаяся в результате этого асфальтовая крошка должна была храниться на балансе муниципалитета. Но в итоге материал был передан третьим лицам, которые использовали его по своему усмотрению. Другой источник говорит, что администрации хранить крошку было негде, и она использовалась для работ по благо­устройству дворов.

Еще одно дело, касающееся администрации Индустриального района, как сообщали СМИ, возбуждено в УМВД Перми по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере в группе лиц по предварительному сговору). На минувшей неделе оперативники провели обыски в здании администрации и доставили на допрос замглавы района Дмитрия Безденежных и его помощницу. Они были допрошены в качестве свидетелей. По данным источников, расследование связано с возможным хищением средств, выделенных на строительство площадки для мусорных контейнеров. Следствие считает, что стоимость работ была завышена, в итоге деньги были похищены под видом их выполнения. По данным «Ъ-Прикамье», никто из сотрудников администрации района причастным к совершению прес­тупления себя не считает.

Адвокат Ильдар Салахиев говорит, что интерес силовиков к проектам благоустройства не удивителен. «Из-за юбилея города такие работы часто выполняются в авральном порядке, заказчики и подрядчики вынуждены договариваться и оформ­лять некоторые документы задним числом или вообще работать на устных договоренностях,— говорит экс­перт.— С юридической точки зрения я бы, наоборот, советовал формализовать все моменты во взаимоотношениях и оформлять все изменения в условиях контрактов и их исполнение документально».

Дмитрий Астахов