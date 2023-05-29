789 потерявших жилье из-за обстрелов белгородцев выбрали новое жилье

На сегодняшний день из 1 755 собственников пострадавших домовладений уведомления о возможности выбрать новое жилье получили 1 422 человека. Об этом сегодня на очередном брифинге рассказала министр строительства области Оксана Козлитина. По словам госпожи Козлитиной, заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1 203 семей, заявления на конкретную квартиру или дом подписали 789 белгородцев. Те, кто не получил уведомления, находятся за пределами региона или не вступили в право наследования, пояснила чиновник.

Оксана Козлитина отметила, что в ведомстве хотели бы ускорить динамику получения заявлений.

«Продолжается работа с техпаспортами пострадавших граждан. Получено 182 заявления на узаконивание площади пристроек, половина заявлений уже отработана, 95 — в работе, до 5 июня планируем внести все необходимые изменения в ЕГРН. Есть у нас порядка 60 семей, отказавшихся от получения предоставляемого вида компенсации. С ними работа продолжается в индивидуальном порядке»,— пояснила госпожа Козлитина.

С февраля в Белгородской области начали выполнять поручения президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса граждан, которые потеряли жилье после обстрелов ВСУ. Региону было выделено 9,4 млрд руб. из федерального бюджета на приобретение и строительство новых домов и квартир.

Валерия Розбот

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