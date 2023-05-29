«Сейчас самое тяжелое — легкая промышленность»

Две основные проблемы в сфере легкой промышленности — нехватка кадров и отсутствие сырья. Об этом рассказали эксперты на первом региональном форуме легкой промышленности в Ижевске. Специалистов в отрасли не хватает: как инженеров и технологов, так и швей, а сырье приходится завозить из-за рубежа. Кроме того, все оборудование в сфере — импортного производства. Эксперты считают, что региональным ассоциациям легкой промышленности необходимо объединяться, чтобы совместно все структурировать, подвести под единую цель импортозамещения и обратиться за государственной поддержкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

В Удмуртии в сфере легкой промышленности задействовано более 180 предприятий и занято свыше 2,6 тыс. человек. Об этом на первом региональном форуме легкой промышленности сообщил президент Торгово-промышленной палаты республики Сергей Васильцов.

«По итогам первого квартала 2023 года рост производства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 121,7%, что более 840 млн руб. Общий процент предприятий в валовой выручке достиг 0,5%, но в обрабатывающих отраслях — 0,8%. Также есть несколько мер поддержки. Но, конечно, как и в любой отрасли, есть и проблемы»,— прокомментировал господин Васильцов.

Член правления Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности России (Союзлегпром) Михаил Трещалин сказал во время обсуждения, что основная проблема отрасли — нехватка кадров. Их подготовка во многом осложняется еще и тем, что все оборудование импортное, говорит Михаил Трещалин. «Мы приводим студентов на текстильное предприятие и показываем им технологическую цепочку на иностранном оборудовании. Сам процесс они не видят. Фактически они не имеют той реальной практики, которая необходима для того, чтобы работать на производстве и создавать новое»,— сказал Михаил Трещалин.

По его словам, сейчас нужны инженеры-технологи, инженеры-машиностроители, инженеры-механики. «Когда мы готовили кадры по старым советским программам, мы получали специалистов, которые знали оборудование, технологические цепочки, умели рассчитывать и вычислять основные характеристики. А сейчас, если, предположим, что-то “полетело” на технологической линии китайского оборудования, то вызывается специалист из Китая, который эту линию оборудовал, а наших специалистов не подводят — а вдруг что-то еще сломается»,— прокомментировал Михаил Трещалин. Он добавил, что сейчас в отрасли нет ни одной российской технологической цепочки. Более крупные предприятия используют немецкое и французское оборудование, более мелкие — корейское и китайское.

По его наблюдениям, заинтересовать молодое поколение сложно. Единственное, что возможно — целевая государственная поддержка.

«Очень надеюсь, что к этому вопросу будет больший интерес со стороны государства, потому что так получается, что отрасль востребованная. Например, когда объявили пандемию коронавируса, сразу надо было делать и халаты, и маски, и многое другое. Сейчас СВО требует текстильных изделий, нужна элементарно ткань, чтобы одеть наши вооруженные силы. У нас ничего своего нет»,— добавил Михаил Трещалин.

Вице-президент Ассоциации текстильщиков России, советник губернатора Ульяновской области, председатель ульяновского отделения ассоциации «Женщины бизнеса» Светлана Горева отметила, что сейчас самая востребованная профессия в сфере — швея. «Молодые девушки не заинтересованы в этой профессии. Им стыдно говорить, что они работают швеей. Хотя на сегодняшний день швея получает достаточно хорошую оплату от 55 тыс. руб. Раньше мы приглашали на работу швей из Украины, Белоруссии, но в связи с нынешней ситуацией такой возможности нет. Недавно на одном форуме я подписала соглашение с кластером легкой промышленности из Узбекистана, и первое, что мы будем прорабатывать — подготовка кадров из Узбекистана, чтобы потом они ехали к нам. К сожалению, я не вижу в ближайшем времени российских кадров на нашей почве»,— прокомментировала госпожа Горева.

Заинтересовывать молодежь необходимо со школы, считает Светлана Горева.

«Мы уже в школе применяли свои навыки построения изделия, создавали продукт от и до, понимали, как это изделие делается. И детям надо говорить, что Коко Шанель не стала бы Шанель, если бы она не умела шить, не умела правильно посадить платье на модель»,— сказала госпожа Горева.

Вторая основная проблема — отсутствие сырья, говорит Михаил Трещалин. «Сырье — бич всей нашей российской текстильной промышленности. В Удмуртии выращивают лен, везде пишут, что рынок развивается, в него вкладывают огромные инвестиции. Однако льняных изделий на рынке не наблюдается в особо больших количествах. Все сырье — Турция, Китай, Узбекистан. А Узбекистан вкладывает бешеные деньги в развитие собственного хлопкоперерабатывающего и текстильного производства. Сейчас они получат наши знания, наш опыт и дальше будут развиваться самостоятельно, скажут нам спасибо»,— поделился господин Трещалин.

В вопросе отсутствия сырья его поддержала Светлана Горева. По ее словам, шерсть, техническая конопля и лен — это была основная сырьевая база, на которых строилась легкая промышленность, однако сейчас она утеряна. «Лен у нас есть, но не то качество, которое хотелось бы. В целом, у нас вообще ничего нет, у нас сейчас катастрофа. Некоторые говорят, поскольку многие бренды ушли, надо занимать освободившиеся ниши. Но это не так, бренды возвращаются, никто никуда не уходит. И перейти им дорогу мы не можем, потому что у нас себестоимость продукции катастрофически выше, чем у той, которая производится в Китае, Турции, Узбекистане, Казахстане, Киргизии. Мы никогда не сможем сшить футболку дешевле, чем другие страны нам ее поставляют»,— рассказала Светлана Горева.

Для решения проблем в отрасли необходимо объединяться всем ассоциациям легкой промышленности и регионам, говорит госпожа Горева. «Необходимо совместно все структурировать, подвести под единую цель импортозамещения и обратиться в Минпромторг и Минпросвещения РФ. Это цепочка от школьника, который начинает шить и кроить, и который в будущем понимает, что швея, конструктор, разработчик — это глобальная интересная сфера. Конечно, также необходимы меры поддержки от государства. В том числе и на возрождение сырья на территории страны. Иначе отрасли не выстоять. Сейчас самое тяжелое — это легкая промышленность»,— заключила Светлана Горева.

Экспертов поддержали и региональные производители текстиля. Директор чулочно-носочной фабрики «Ижтекс» Наталья Сабирова согласилась, что основная проблема — отсутствие сырья в России.

«Мы занимаемся изготовлением капроновых изделий. На данный момент работает только одна фабрика по производству сырья в Курске, но, к сожалению, это не совсем то качество и цены, которые бы нас устраивали. Поэтому мы вынуждены возить сырье из Китая, при этом у нас огромные таможенные пошлины и сложности с ввозимой продукцией»,— поделилась госпожа Сабирова.

Она добавила, что в период пандемии закрылось много чулочно-носочных фабрик, и сейчас их в России осталось не более пяти.

Представитель Можгинской швейной фабрики сказал во время обсуждения, что поддержки от властей не добиться, хотя государство обещало им грантовую поддержку. Обособленные подразделения фабрики находятся в пяти точках республики, в некоторых местах есть трудности с транспортом, поэтому производству приходится нести дополнительные затраты на перевозку сотрудников. «Также хотелось бы сказать об устаревшей номенклатуре. В правилах написано, что на производстве мы должны быть в халатах. Кто это писал, никогда в нем не шил. Это очень неудобно»,— сказал сотрудник фабрики.

Один из слушателей в зале обратил внимание на то, что проблема с сырьем также существует в меховой отрасли. «Овчина, которая у нас есть, не подходит для шуб, а все остальное по большей части импортное. Зверохозяйства, которые выращивают норок, тоже многие закрываются, им тоже нужна поддержка»,— рассказал слушатель.

Татьяна Колегова

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