«Единая Россия» проголосовала предварительно

В Башкирии подвели итоги праймериз «Единой России» перед осенними выборами в Курултай республики. Не прошли предварительный отбор восемь действующих депутатов-единороссов, включая восьмикратную чемпионку Паралимпийских игр Оксану Савченко и председателя комитета по образованию и культуре Раиля Асадуллина. Кандидатами могут стать руководитель Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров, гендиректоры крупных компаний, певцы и спортсмены, например, боец ММА, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Башкирии Джеффри Монсон. Окончательный пул кандидатов будет определен на партийной конференции в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Результаты восьми действующих депутатов Курултая Башкирии по итогам праймериз оказались далеки от лидерских

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Результаты восьми действующих депутатов Курултая Башкирии по итогам праймериз оказались далеки от лидерских

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Башкирии завершились праймериз «Единой России», по итогам которых определены вероятные кандидаты в депутаты Курултая республики. Предварительное голосование проходило в электронном формате с 22 по 28 мая.

Выборы состоятся в единый день голосования 10 сентября. Будут избраны 104 парламентария. В настоящее время 73 мандата у представителей «Единой России», 15 — у коммунистов, по семь — у ЛДПР и «Справедливой России — за правду», один депутат — Руфина Шагапова — состоит в экологической партии «Зеленые», еще один парламентарий является беспартийным.

Как сообщили вчера «Ъ-Уфа» в пресс-службе «Единой России», в электронном предварительном голосовании участвовало более 250 тыс. человек (8,36% от числа избирателей республики). После официального старта избирательной кампании на конференции регионального отделения в июне будут сформированы списки кандидатов от партии. Всего у «Единой России» на осенних выборах будет 223 кандидата — по четыре от каждого из 55 округов, набравших наибольшее число голосов на праймериз, а также тройка партийного списка региона. «На каждый депутатский мандат выдвинем по кандидату, между собой они конкурировать не будут»,— пояснил «Ъ-Уфа» пресс-секретарь регионального отделения партии Айдар Ишмаев.

Самым популярным по результатам праймериз оказался глава администрации Благовещенского района Олег Голов, на втором месте — глава администрации Бакалинского района Александр Андреев. За каждого из них проголосовали более 6 тыс. человек. Далее с большим отрывом идет беспартийный директор санатория «Танып» Кашшаф Ямалетдинов с 5,1 тыс. голосов, незначительно обогнавший руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Руслана Насретдинова (на два голоса).

За председателя Курултая республики Константина Толкачева проголосовали чуть более 5 тыс. избирателей. Его заместитель, руководитель фракции партии власти в республиканском парламенте Рустам Ишмухаметов набрал около 2,2 тыс. голосов, став вторым в Иремельском избирательном округе после директора АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» Закарии Гибадуллина (2,3 тыс.). Второй вице-спикер Рустем Ахмадинуров возглавил Комсомольский избирательный округ с 2,1 тыс. голосов.

По подсчетам «Ъ-Уфа», восемь действующих депутатов не смогли войти в первую четверку рейтинга. Среди них — восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр Оксана Савченко, председатели комитетов по образованию, культуре, а также аграрным вопросам и экологии Раиль Асадуллин и Флюр Уразметов, а также директор ООО «Центр государственно-частного партнерства РБ» Рустем Мусабиров.

Праймериз показали большой разрыв по числу голосов между первыми четверками в большинстве округов с остальным списком участников. Разница составляла 2-4 тыс.

Судя по итогам праймериз, новыми депутатами могут стать министр образования Башкирии Айбулат Хажин, и.о. ректора Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров, гендиректор ООО «Дортрансстрой» Дмитрий Гилимьянов, ректор Башгоспедуниверситета Салават Сагитов, экс-руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии, пенсионер Виктор Гурьев, гендиректор ГУП «Уфаводоканал» Александр Иванов, директор санатория «Красноусольск» Рамиль Бадретдинов, замминистра ЖКХ республики Вилорий Угаров, гендиректор ООО «Башкирская мясная компания» Ринат Зайнуллин, председатель комитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев.

Также успешно прошли предварительный отбор российский спортсмен Эльбрус Нигматуллин, певец Рамиль Бадамшин и бывший гражданин США и боец ММА Джеффри Монсон, за которого проголосовали около 1,5 тыс. человек. Среди участников, набравших наибольшее количество голосов, есть один военный — 22-летний контрактник Артур Галеев (3,1 тыс. голосов).

Конкуренцию единороссам намерены составить коммунисты. Заместитель руководителя фракции в Курултае Башкирии Ильгам Галин сообщил «Ъ-Уфа», что региональное отделение КПРФ рассчитывает увеличить число своих мандатов. В настоящее время партия формирует списки кандидатов. «Около 70% из числа действующих депутатов будут выдвигаться»,—отметил Ильгам Галин.

Руководитель фракции «Справедливой России — за правду» Владимир Нагорный прогнозирует, что депутатский состав Курултая обновится на 50%. «Мы планируем увеличить количество наших мандатов хотя бы до десяти»,— прокомментировал господин Нагорный.

Координатор регионального отделения ЛДПР Дмитрий Иванов на вопросы «Ъ-Уфа» не ответил. Известно, что свой список кандидатов партия намерена сформировать в июне.

Влада Шипилова