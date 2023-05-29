Житель Крымска до смерти забил битой зашедшего в его двор незнакомца

В Крымске признали виновным 41-летнего жителя Крымска, который до смерти избил самодельной битой незнакомца, зашедшего в его двор. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

В суде было установлено, что в ночь на 21 сентября 2022 года мужчина находился в своем доме, когда услышал лай собаки. Выйдя во двор хозяин домовладения увидел незнакомца в своем дворе. Гость не смог ответить на вопрос о причинах своего визита, из-за чего фигурант взял биту и не менее 30 раз ударил мужчину по голове и туловищу. На шум прибежала соседка. Она вызвала полицию и медиков. Пострадавшего отправили в больницу, но от полученных травм он скончался.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее, по неосторожности, смерть потерпевшего). Суд лишил обвиняемого свободы на срок 7 лет и 6 месяцев. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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