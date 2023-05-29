В Новороссийске врачи без наркоза вытащили из сердца пациентки титановую трубку

В Новороссийске специалисты горбольницы №1 без наркоза вытащили из сердца пациентки 20-сантиметровый венозный катетер из титанового сплава. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

Операцию провел хирург Георгий Корелов с бригадой медиков. Сообщается, что инородное тело могло привести к смерти пациентки. Катетер женщине установили ранее для введения медицинских препаратов.

«Даже если соблюдать все правила использования венозного порта, очень редко, но все-таки отмечаются случаи спонтанного отрыва катетера. Именно это и произошло с жительницей Новороссийска»,— говорится в сообщении.

Женщину доставили в медучреждение в экстренном порядке после промывания порт-системы, в которую входил катетер. Операцию провели с рентген-контролем. С помощью специальных «ловушек» трубку удалили через пункционное отверстие. Отмечается, что подобная методика не требует введения наркоза.

Анастасия Донскова

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