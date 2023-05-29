Член оргкомитета «Пермь-300» подтвердил участие авиационной группы «Русь» в фестивале «Крылья Пармы»

Авиационная группа высшего пилотажа «Русь» в июле примет участие в фестивале «Крылья Пармы». Об этом рассказал член регионального оргкомитета «Пермь-300» Гавриил Гордеев на пресс-конференции, посвященной праздничным событиям к юбилею города. Дату фестиваля и его локацию господин Гордеев не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Прикамье» писал о готовящейся смене хэдлайнера и места проведения «Крыльев Пармы». По данным источников, знакомых с подготовкой фестиваля, организаторы отказались от первоначального плана, согласно которому авиашоу должно было пройти 8 июня на территории авиационной базы «Сокол», где собирались выступить представители авиационной группы высшего пилотажа ВКС РФ «Русские Витязи». По словам собеседников «Ъ-Прикамье», военная база не сможет принять зрителей из соображений безопасности. В качестве возможных альтернативных мест проведения фестиваля рассматриваются аэродром Фролово в Пермском муниципальном округе и набережная Камы. А вместо «Русских Витязей» на фестивале планируется выступление авиационной группы «Русь».

АГВП «Русь» была сформирована в 1987 году на базе Вяземского авиационного учебного центра ДОСААФ. Группа выступает на легких реактивных учебно-боевых самолетах L-39 производства Чехословакии.