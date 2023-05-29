В 2023 году на ремонт школ в Курской области потратят 1,8 млрд рублей

В Курской области продолжается реализация программы «Модернизация школьных систем образования», предусматривающей капитальный ремонт в 30 школах, сообщили в правительстве региона. В 2023 году в ее рамках на модернизацию школ направят 1,8 млрд руб. Работы на ряде объектов уже начаты, на встрече представители подрядчиков рассказали вице-губернаторам Виктору Карамышеву и Алексею Дедову о ходе работ. Среднюю готовность объектов в правительстве оценили в 55%.

В учебных заведениях планируется отремонтировать кровли, фасады, коммуникации и электроснабжение, выполнить отделку. Будет закуплено и новое учебное оборудование. Виктор Карамышев указал на необходимость ускорить темп работ, чтобы в сентябре учебный год ученики начали в отремонтированных зданиях.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о том, что на капитальный ремонт Курских школ №3, №19 и №53 направят 343 млн руб.

Егор Ардашев