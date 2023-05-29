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Саратовский губернатор анонсировал подвод коммуникаций к территории старого аэропорта

К концу года на территории бывшего аэропорта Саратова должны появиться электричество и вода. Об этом заявил губернатор Роман Бусаргин на планерке на месте будущего микрорайона, сообщает его пресс-служба. По словам главы региона, это самый серьезный проект с точки зрения жилищного и социального строительства в Саратове. Здесь предполагается возвести около миллиона квадратных метров жилья, еще 500 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, а также школы, детские сады, поликлиники. Освоить предстоит 220 гектаров земли.

Подрядчик по подведению канализации и водоснабжения — ООО «Концессия водоснабжения Саратов» — уже получил деньги на техническое подключение сетей. Работы планируют начать в сентябре. По подведению электроснабжения для строительного цикла губернатор поручил пересмотреть графики. В первой половине лета власти планируют найти подрядчика для комплексной застройки территории, включая социальную инфраструктуру. Планируется, что жить на новой территории будут около 30 тысяч человек.

Дарья Васенина

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