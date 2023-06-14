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Красота без забот

Emerald Zanzibar Resort & Spa на острове Занзибар

На острове Занзибар в Индийском океане открылся отель премиум-класса Emerald Zanzibar Resort & Spa. Отдых по системе «ультра все включено», мягкий климат, белоснежные пляжи, бирюзовая вода и экзотическая природа — ради этого стоит отложить свои дела и отправиться на далекий остров.

Гости отеля Emerald Zanzibar Resort & Spa на морской прогулке

Гости отеля Emerald Zanzibar Resort & Spa на морской прогулке

Фото: Emerald

Гости отеля Emerald Zanzibar Resort & Spa на морской прогулке

Фото: Emerald

Итальянская сеть отелей The Emerald Collection (которой в этом году исполнилось десять лет) управляет двумя премиальными курортами на Мальдивских островах. А в конце прошлого года в портфолио компании появился третий объект — Emerald Zanzibar Resort & Spa — первый курорт на Африканском континенте, в котором реализована фирменная концепция компании — формат Deluxe All-Inclusive.

Курорт занимает больше 10 гектаров живописной местности на северо-восточном побережье острова. Собственный пляж отеля представляет собой идеальный объект для фото в социальных сетях: белый песок, прозрачная бирюзовая вода, зеленые пальмы и совсем рядом с берегом коралловый риф овальной формы, на который стоит отправиться, чтобы поближе познакомиться с разнообразными морскими обитателями.

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На территории Emerald Zanzibar Resort &amp; Spa

На территории Emerald Zanzibar Resort & Spa

Фото: Emerald

Гости на пляже отеля Emerald Zanzibar Resort &amp; Spa

Гости на пляже отеля Emerald Zanzibar Resort & Spa

Фото: Emerald

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На территории Emerald Zanzibar Resort & Spa

Фото: Emerald

Гости на пляже отеля Emerald Zanzibar Resort & Spa

Фото: Emerald

Дорога от аэропорта легка и неутомительна, по отличной трассе до курорта можно добраться всего за 40 минут. В лобби отеля гостей встречают приветственными коктейлями и угощают экзотическими фруктами. А дальше начинается самое приятное, ведь формат отдыха Deluxe All-Inclusive — это не просто маркетинговое название. Единственный отель на Занзибаре, входящий в премиальную коллекцию The Leading Hotels of the World, Emerald Zanzibar Resort & Spa не имеет стандартных номеров и располагает 250 просторными люксами семи категорий. У каждого гостя вне зависимости от уровня выбранного номера есть множество привилегий и бонусов. Отдыхающим предлагается широкий выбор блюд во всех ресторанах курорта (включая a la carte), а также премиальные алкогольные напитки в ресторанах и барах. Меню четырех ресторанов и трех баров обширно: от азиатских блюд и кулинарного шоу-теппаньяки в ресторане Le Asiatique до экзотической южноамериканской концепции «Чурраско». Есть и собственная джелатерия (бутик мороженого).

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В баре отеля Emerald Zanzibar Resort &amp; Spa

В баре отеля Emerald Zanzibar Resort & Spa

Фото: Emerald

Блюда в одном из ресторанов Emerald Zanzibar Resort &amp; Spa

Блюда в одном из ресторанов Emerald Zanzibar Resort & Spa

Фото: Emerald

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В баре отеля Emerald Zanzibar Resort & Spa

Фото: Emerald

Блюда в одном из ресторанов Emerald Zanzibar Resort & Spa

Фото: Emerald

Любители активного времяпрепровождения могут заняться снорклингом или дайвингом под руководством профессионального инструктора, поплавать на каяках по лагуне, поиграть в теннис, провести многофункциональную тренировку в фитнес-клубе. Спа-центр курорта Emerald Spa известен тайскими и балийскими ритуалами, а также процедурами по уходу за лицом и телом.

В номере отеля Emerald Zanzibar Resort & Spa

В номере отеля Emerald Zanzibar Resort & Spa

Фото: Emerald

В номере отеля Emerald Zanzibar Resort & Spa

Фото: Emerald

Важный момент для молодых родителей: на курорте находится самый большой детский клуб на острове Занзибар, так что можно спокойно отдыхать, не беспокоясь о малышах, оставленных под присмотром аниматоров. Ведь курорты The Emerald Collection созданы для того, чтобы их гости наслаждались жизнью, оставив все заботы за порогом отеля.

Александр Пигарев

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