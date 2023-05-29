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В Рыбинске пресечена деятельность нарколаборатории

В Рыбинске Ярославской области полиция пресекла производство синтетического наркотика. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: Пресс-служба УМВД по Ярославской области

Фото: Пресс-служба УМВД по Ярославской области

По данным УМВД, в дачном кооперативе 28-летний подозреваемый изготавливал и собирался сбыть наркотики путем оборудования тайников. Мужчина сотрудничал с нелегальным интернет-магазином. В ходе оперативных действий было изъято 20 полимерных канистр с жидкостью, лабораторное оборудование и химические реактивы, а также два свертка с веществом, содержащим наркотик «мефедрон».

Суд по ходатайству следствия арестовал подозреваемого.

Алла Чижова

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