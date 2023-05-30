Villa Aristov откроет обновленный ресторанный комплекс

В центре Villa Aristov под Анапой завершается реконструкция ресторанного комплекса. В основе концепции нового пространства разделение на функциональные зоны. Общая площадь заведения — 195 кв.м. Ресторан рассчитан на 100 посадочных мест. Официальное открытие комплекса состоится 3 июня

За кухню нового заведения отвечает шеф-повар Богдан Левшун, успевший поработать в анапском ресторане «Сады и Море». В меню более 50 позиций: традиционные блюда европейской кухни с авторской подачей, салаты, бургеры, закуски, десерты и различные напитки.

Дизайн пространства выполнен в стиле лофт с элементами хай-тека. Локация подходит как для молодежного досуга, так и для семейного отдыха.

Комплекс Villa Aristov - часть проекта развития территории в поселке Виноградный, разработанного ГК «Ариант». В течение нескольких лет на этой территории появится жилой комплекс, парковая зона, детский развлекательный комплекс. Проект призван вдохнуть новую жизнь в поселок и создать здесь туристический кластер современного формата, который станет точкой притяжения туристов со всей России.

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