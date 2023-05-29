В Петербурге увеличили субсидии авиакомпаниям на 20%

Правительство Санкт-Петербурга выделило субсидию в 168 млн руб. авиакомпаниям для развития внутренних перевозок. Об этом 29 мая сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

По данным издания, конкурсный отбор среди компаний на субсидирование в текущем году был объявлен комитетом по транспорту для поддержки развития региональных рейсов.

В этом году на эти цели из городского бюджета выделили 168 млн руб. В прошлом году «Аэрофлот», «Руслайн» «Авиакомпания Азимут» и «Ред Вингс» получили 140,4 млн руб. Заявки на текущий конкурс принимаются до 5 июня.

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