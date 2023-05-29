«Яндекс Погода»: 30 мая в Черноземье будет облачно, до +21°, местами осадки

Сервис «Яндекс Погода» изучил данные метеонаблюдений и выяснил, какая температура ожидает жителей Черноземья во вторник, 30 мая.

Согласно прогнозу, жителей Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей ожидает небольшой дождь. В этих регионах будет прохладнее всего — температура воздуха прогреется лишь до +15°…+19°, рассказал руководитель сервиса Александр Ганьшин.

Не так холодно, но все же пасмурно будет в Курской (+19°) и Липецкой (+20°) областях. Самая теплая погода ожидается в Орловской области — здесь температура воздуха во вторник достигнет +21°, а погода обещает быть облачной с прояснениями.

Валерия Розбот

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