«Водоканал» несет все новые дела

Смольнинский суд Санкт-Петербурга прекратил в связи с истечением сроков давности уголовное дело в отношении экс-главы городского «Водоканала» Евгения Целикова. Первоначально его обвиняли в мошенничестве, а потом — в злоупотреблении должностными полномочиями, но в конце концов переквалифицировали дело по статье о халатности. Прокуратура считает, что при Целикове ГУП в течение трех лет серьезно переплачивал за электроэнергию, из-за чего предприятию был причинен ущерб на сумму более 1 млрд руб. Сам бывший руководитель все обвинения в свой адрес отрицает. При этом Евгений Целиков остается фигурантом еще по двум делам — о растрате и хищении, сумма по каждому из них превышает 200 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков во время одного из судебных заседаний

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бывший гендиректор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков во время одного из судебных заседаний

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В понедельник, 29 мая, в объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что на заседании Смольнинского райсуда по делу бывшего директора «Водоканала Петербурга» Евгения Целикова было решено переквалифицировать действия фигуранта на халатность (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ) вместо злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), а потом и вовсе прекратить дело из-за истечения сроков давности. Отметим, что это уже не первая замена статьи — изначально уголовное дело возбудили по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, гендиректор из личной заинтересованности не аннулировал договор с ООО «Развитие и инвестиции» (РИИ) и согласовал оплату электроэнергии поставщику по завышенной цене.

Производство по делу началось в 2019 году. В материалах следствия говорится, что с июня 2016 года по май 2019-го с расчетных счетов предприятия переводились средства в размере, превышающем предельные нерегулируемые цены. Сумма платежей за эти три года составила 1,7 млрд руб. Следствие утверждает, что Евгений Целиков и глава РИИ Алексей Малеев, а также неустановленные лица обеспечили подписание счетов-фактур и актов приема-передачи электроэнергии, которые содержали заведомо ложные сведения о ценах.

Договор на поставку энергоснабжения «Водоканал» и РИИ заключили в 2011 году. Сам Евгений Целиков работал в данной структуре еще с середины 1990-х, однако руководителем его сделали только в 2016 году. Ранее он был заместителем гендиректора — Феликса Кармазинова, занимавшего этот пост 30 лет. Тогдашний губернатор Петербурга Георгий Полтавченко лично поздравил его с назначением и вручил служебное удостоверение. Однако в марте 2019 года на фоне финансовых нарушений предприятия, которые выявила Контрольно-счетная палата (КСП), уже нынешний глава города Александр Беглов отправил Евгения Целикова в отставку. Его место занял Александр Данилов.

Увольнение произошло после того, как вице-губернатор по энергетике Максим Шаскольский поручил подведомственному комитету по энергетике повторно изучить отчет КСП о проверке «Водоканала» и разобраться в ситуации. Тогда же на Евгения Целикова и завели первое уголовное дело, как позже выяснится, за ним последуют еще два на сотни миллионов рублей. Следствие настаивало на заключении подозреваемого под стражу, но защита Евгения Целикова убедила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. В своей квартире в ожидании суда он просидит до лета 2022 года, потом его все-таки поместят в СИЗО по обвинению в мошенничестве на 210 млн руб. при заключении контракта между ГУП и ООО «Строительная компания “Нострум”» на более чем 755 млн руб., по которому Евгению Целикову снова «вернут» 159-ю статью.

Кроме того, позже в отношении экс-главы «Водоканала» всплывет еще одно уголовное дело о хищении и растрате более чем 200 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Следствие утверждает, что в 2017–2018 годах Евгений Целиков незаконно ставил резолюции под авансированием одного из основных подрядчиков «Водоканала» — ЗАО «Проектное агентство» (ПА). Кроме Евгения Целикова обвинение получили еще три бывших топ-менеджера госпредприятия. По данным СКР, «Водоканал» выполнял работы при строительстве стадиона на Крестовском, для чего было задействовано ПА. В материалах дела говорится, что ГУП изменил условия договоров, не связанные со стадионом, и проавансировал компанию на 240 млн руб., однако эти средства тратились на иные цели.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург