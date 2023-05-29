«Результат нужен здесь и сейчас»

Краснодар выходит на борьбу с иностранными вывесками. Гордума утвердила решение мэра о том, чтобы использовать в публичных названиях только русские слова. Изменения коснутся не только магазинов и ресторанов, но и практически всех общественных объектов, включая, например, остановки транспорта и стоянки такси. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что краснодарский опыт вполне применим на федеральном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дело было еще зимой, а, точнее, в феврале, когда мэр Краснодара Евгений Наумов объезжал подведомственный ему город и остался недоволен: вывески все чуть ли не сплошь на английском языке — это непатриотично. Ведь в Великобритании нет русских вывесок, мы же не в Лондоне каком-то. На самом деле есть там русские названия. И в Америке тоже, пусть и не в таком количестве, как у нас их, английские. Как бы то ни было, вердикт такой: переписать все объявления на родном языке, великом и могучем. Местные депутаты начинание, естественно, поддержали.

Можно было бы не тратить время и не отвлекать уважаемую аудиторию повествованиями относительно законодательного творчества различных региональных чиновников. Тем более что подобные новости идут постоянно, можно сказать, потоком. Но Краснодар — это большой город, столица Юга России. И так может статься, что именно с него и начнется дальнейшая русификация всего и вся в Российской Федерации.

А, может быть, и до Москвы дойдет. Вряд ли, конечно, но сейчас всякое возможно. В этой связи первое, что приходит на ум — самый, пожалуй, яркий пример — престижный район и комплекс административных и жилых зданий «Москва-Сити».

И второй важный аспект, вернее, вопрос: почему у нас столько вывесок на чуждом «мертвом» английской языке? Похоже, что никто особенно на этот счет исследований не проводил, хотя ответ понятен: потому что покупатель, клиент, посетитель попросту не доверяет отечественной продукции и услугам. А вот на все иностранное, пусть даже исключительно на уровне названия, реагирует позитивно. Это же не политика, а маркетинг. Тоже, кстати, иностранное слово. Интересно, если все эти термины убрать, что останется? Тоже большой вопрос.

К тому же есть так называемые бренды, которые, к сожалению, по-другому не назовешь, только «по не нашему». И российские бренды должны за рубежом также котироваться, вот и пишут их латинскими буквами.

В целом так кажется, что патриотизм и борьба с иностранными вывесками — это отнюдь не одно и то же. Однако времени на раскачку нет, результат нужен здесь и сейчас, так что придется, видимо, предпринимателям и коммерсантам привыкать к жизни в новых условиях.

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