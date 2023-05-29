Группу обвиняемых в мошенничестве с поджогами осудят в Нижегородской области

Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего дознавателя управления надзора ГУ МЧС по Нижегородской области и семи предполагаемых подельников по уголовному делу о мошенничестве в сфере страхования и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

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Следствие полагает, что в 2018-2021 годах обвиняемые покупали садовые дома или земельные участки под застройку, страховали имущество, а затем уничтожали поджогами и получали страховые выплаты.

По фабуле дела, таким образом преступная группа похитила у страховых компаний «Росгосстрах» и «Ингосстрах» более 19 млн руб. При этом старший дознаватель МЧС по городскому округу Бор вынес 13 незаконных процессуальных решений, позволивших получить страховые выплаты.

Уголовное дело рассмотрит Борский городской суд. Уголовные дела еще двоих обвиняемых, в том числе, бывшей сотрудницы страховой компании, выделены в отдельные производства и направлены в суд.

Владимир Зубарев