На мероприятиях к 300-летию Перми выступят «Чайф» и «Любэ»

В рамках событий к 300-летию Перми запланированы концерты групп «Чайф» и «Любэ». Мероприятия были анонсированы на пресс-конференции посвященной праздничным событиям.

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Как рассказал главный режиссер фестиваля «Город встреч» Илья Авербух «Чайф» выступит на открытии фестиваля 17 июня, на пермской набережной. «Группа приплывет на речном корабле, будет выступать не только с сольным концертом, но и и совместно с людьми, которые являются гордостью Перми. В том числе (актрисой - «Ъ-Прикамье») Зоей Бербер. Будет выступать также оперный певец, коллектив народной музыки. Это будет большое совместное действо, которое даст толчок всему празднику», - поделился господин Авербух.

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Выступление группы «Любэ» анонсировал член регионального оргкомитета «Пермь-300» Гавриил Гордеев. Концерт с участием группы запланирован на 2 июля на городской эспланаде. Событие приурочено к открытию стелы, посвященной присвоению Перми звания «Город трудовой доблести».