В Краснодаре введут одностороннее движение на улице Симферопольской

В Краснодаре на участке улицы Симферопольской (от улицы Уральской до Новороссийской в сторону ж/д переезда) введут одностороннее движение в ночь с 29 на 30 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Меры связаны с ремонтом улицы Симферопольской, начавшимся в конце 2022 года для переустройства инженерных сетей. По завершении работ схема дорожного движения станет прежней.

«Автомобилистам, которые двигаются по Новороссийской со стороны Лизы Чайкиной для выезда на Уральскую, рекомендуем использовать Дежнева для объезда одностороннего участка Симферопольской»,— говорится в сообщении.

По окончании реконструкции участок улицы Симферопольской протяженностью 1,3 км расширят, на нем организуют кольцевое движение, установят остановочные павильоны и расширят железнодорожный переезд.

Анастасия Донскова

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