«Красное Сормово» не планирует выплачивать дивиденды за 2022 год

Совет директоров верфи «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2022 год из-за убытка. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В прошедшем году судостроительный завод получил более 1 млрд руб.убытка против 499 млн руб. чистой прибыли в 2021 году. Выручка предприятия сократилась на 17%, до 8,8 млрд руб. Кредиторская задолженность составила 12,56 млрд руб., дебиторская – 13,55 млрд руб.

Годовое собрание акционеров предприятия назначено на 30 июня.

ПАО «Завод "Красное Сормово"» было зарегистрировано в мае 1994 года с уставным капиталом 1,59 млн руб. 57,26% принадлежат ООО «Группа компаний “Морские и нефтегазовые проекты”» (Нижний Новгород), 35% – АО «Объединенная судостроительная корпорация», 3,49% – Росимуществу, 3,66% – гражданам России. Основной вид деятельности — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Гендиректор Михаил Першин.

Владимир Зубарев