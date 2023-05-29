В Сочи на инициативные проекты горожан направили 125 млн рублей

В Сочи на реализацию инициативных проектов горожан направили 125 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

В число таких проектов входит благоустройство общественных территорий в четырех внутригородских районах. Еще по 1 млн руб. власти курорта направили на реализацию инициатив школьников.

«С начала 2023 года в Сочи уже реализуется 19 проектов инициативного бюджетирования в разных сферах. Необходимо держать на контроле исполнение дорожных карт мероприятий, одобренных населением»,— отметил глава курорта Алексей Копайгородский.

В текущем году в рамках инициативных проектов граждан заменят остановочные павильоны, обустроят 66 детских площадок и сквер на улице Свердлова.

Анастасия Донскова

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