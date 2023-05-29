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ММК не станет выплачивать дивиденды за 2022 год

Собрание акционеров ПАО «ММК» приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам работы за 2022 год. Об этом сообщается на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

В ходе собрания акционеры утвердили распределение прибыли, рекомендованное советом директоров комбината. По их решению гендиректором ММК вновь назначен Павел Шиляев. Утвержден размер вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров в период работы в 2023–2024 годах — в размере 120 млн руб.

Ранее ММК отказался от выплаты дивидендов за IV квартал 2021 года.

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