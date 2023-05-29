Охранник намыва на Васильевском острове подал в суд на действия СК

Василеостровский районный суд зарегистрировал жалобу охранника намыва на Васильевском острове Асхаба Аликпачова, который не пустил главу СК Александра Бастрыкина на стройплощадку. Об этом 29 мая рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По словам охранника, старший следователь по особо важным делам 3 СО управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности СК совершил «незаконные действия».

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье и превышении полномочий частным детективом или работником ЧОП. Его отметили в тот же день после заявления первого заместителя генпрокурора. Позже Асхаба Аликпачова признали подозреваемым по одному из дел о строительстве намыва и допросили.

Следком изъял документы и компьютеры ЧОП и опечатал помещение. Адвокат охранника заявил, что работнику не выплатили зарплату.. Кроме того, он отметил, что в рамках расследования происходят нарушения имущественных прав работодателя охранника./

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