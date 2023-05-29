Сегодня, 29 мая, на территории Усолья упал беспилотник. Об этом сообщает березниковское издание «Новая городская газета» со ссылкой на начальника отдела МВД России по Березниковскому городскому округу Юрия Пепеляева. На месте падения беспилотника работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымаются обломки летательного аппарата, устанавливается владелец дрона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По оценке господина Пепеляева, какие-то выводы о данном происшествии делать преждевременно. «Есть беспилотные летательные аппараты, используемые, как детские игрушки. У нас в городе ранее такие изымались. У них дальность полета не более 200 метров и время пребывания в воздухе 20 минут. Кроме того их возможности очень ограничены, не приспособлены для передачи информации и транспортировке каких-либо предметов. Когда мы доставим этот беспилотник в отдел полиции, то разберемся какой это был тип летательного аппарата. Владелец беспилотника пока не установлен»,— рассказал начальник березниковской полиции.

Напомним, по решению краевого оперштаба по обеспечению базовой готовности, с 1 декабря в Прикамье введен запрет на запуск дронов и беспилотников. За использование беспилотников без надлежащего разрешения установлен штраф: для граждан в размере от 20 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 250 до 300 тыс. руб.