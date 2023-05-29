Муниципальным образованиям Удмуртии поручили ликвидировать борщевик до июля

Главам муниципальных образований Удмуртии поручили завершить работы по ликвидации борщевика до июля. Об этом заявил руководитель региона Александр Бречалов на аппаратном совещании, где обсудили увеличение количества жалоб со стороны жителей на произрастание растения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Господин Бречалов отметил, что получить средства на эти цели муниципалитеты могут по заявкам через минсельхоз Удмуртии. Миндортрансу региона также поручено провести покос борщевика в полосе отвода дорог. В частности, в первую очередь работы необходимо провести на трассах «Сарапул — Воткинск» в районе Нечкино, «Дебесы — Кез», «Ижевск — Аэропорт» у поселка Первомайский и у деревни Пытцам.