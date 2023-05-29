Дело в отношении замглавы Дзержинского района направлено в суд

В СУ СКР по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении сотрудника администрации одного из районов города, сообщают СУ СКР по Пермскому краю и прокуратура региона. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о первом заместителе главы Дзержинского района Николае Ракинцеве, которому инкриминируется ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Properm.ru Фото: Properm.ru

По версии следствия, господин Ракинцев незаконно лишил управляющую компанию средств на благоустройство дома по ул. Подлесной, 17. Якобы чиновник предложил муниципальной управляющей компании ООО «ПМУП ГКТХ» заключить договор с определенным подрядчиком. Получив отказ, он исключил общество из списка получателей субсидий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Уголовное дело в отношении Николая Ракинцева направлено в суд для рассмотрения по существу.