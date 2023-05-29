В Удмуртии главам районов с перебоями в водоснабжении поручили лично включаться управление ситуацией

В Удмуртии за неделю перебои с холодной водой зарегистрировали в Завьяловском, Дебесском и Балезинском районах, а также в Можге, Ижевске и ряде других муниципалитетов. Причиной такой ситуации стала повышенная нагрузка на сети из-за дачного сезона, обмеление водоемов и износ коммуникаций, сообщил глава региона Александр Бречалов на аппаратном совещании.

По словам главы региона, ситуацию меняют путем комплексного подхода, в том числе с помощью концессий, федеральной программы «Стимул», нацпроектов и федеральной программы модернизации ЖКХ. «По ней, напомню, мы заменим и отремонтируем 96,3 км сетей водоснабжения в течение 2023-2024 годов. Плюс в рамках подготовки к зиме в этом сезоне заменим и капитально отремонтируем более 130 объектов — от насосов и скважин до КНС и колодцев»,— отметил господин Бречалов.

По словам руководителя Удмуртии, десятилетия недофинансирования отрасли не позволят коренным образом изменить положение за один сезон. Вместе с тем администрациям муниципальных образований, в которых отмечены перебои с водоснабжением, поручено сконцентрироваться на оперативном управлении ситуацией. В частности, речь идет о подвозе воды, своевременном информировании жителей, включаться лично.