Совет директоров «Абрау-Дюрсо» планирует направить 35% прибыли на дивиденды

Совет директоров ГК «Абрау-Дюрсо» предложил увеличить дивиденды с 25 до 35% прибыли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основного акционера Группы Бориса Титова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Титов подчеркнул, что с учетом того, что EBITDA возросла, выходит немалая сумма дивидендов.

Ранее совет директоров ГК «Абрау-Дюрсо» рекомендовал утвердить решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2023 года в сумму 601,7 млн руб. из расчета 6,14 руб. на акцию. В 2022 году выплачивались 18,6 млн руб. дивидендов из расчета 0,19 руб. на акцию.

Олег Исаев

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