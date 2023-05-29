В аэропорту Кольцово мужчина напал с ручкой на военного в камуфляжной форме и бейсболке с буквой Z, сообщило издание «КП-Екатеринбург». Нападавшему не понравился говор военного из Ростовской области.

По данным издания, мужчина в камуфляжной форме ждал рейс в Сочи, чтобы направиться в военный госпиталь. В зале ожидания он пригласил незнакомца вместе скоротать время. Собеседнику не понравился говор военного, поэтому он попросил у официанта в кафе нож. При отказе он схватил ручку и попытался воткнуть ее в шею знакомого.

Нападавший улетел в Барнаул, а потерпевший — в Сочи. «Ъ-Урал» уточнили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, что в данный момент руководством линейного отдела МВД РФ в аэропорту Кольцово проходит проверка, в результате которой будут приниматься решения.

Полина Хабарова

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