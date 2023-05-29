В Анапе хотят построить индустриальный парк

В Анапе планируют строительство индустриального парка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Инвестором проекта выступает ГК «Фитофарм». За последний год холдинг привлек не менее 100 млн руб. в качестве льготных займов, которые направил на развитие проектов в области промышленности. Индустриальный парк площадью 20 га хотят построить в районе хутора Воскресенского.

«Там отроются предприятия фармацевтической, легкой, мебельной промышленности. Сейчас время возможностей, главное — их не упустить»,— отметил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На территории парка будут размещены производства БАДов, тканей, газоблоков из бетона, стекла, продукции для отелей и гостиниц. Резидентам будут доступны льготные займы и программы поддержки предприятий. В общей сложности в парке откроют более 300 новых рабочих мест. Завершить строительство планируют к 2027 году. Подписание соглашения пройдет в рамках Петербургского экономического форума.

Анастасия Донскова

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