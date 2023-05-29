Певицу Славу экстренно госпитализировали в Москве

Певица Слава (Анастасия Сланевская) попала сегодня, 29 мая, в одну из московских клиник с подозрением на воспаление легких. По словам директора 43-летней артистки Николая Макарова, диагноз уточняется, берутся анализы. В окружении Славы также сообщили, что певицу госпитализировали по пути на съемку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Слава

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певица Слава

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Подозрение на воспаление легких, но это не факт... Все в порядке с ней, она в сознании. Ей в какой-то момент стало нехорошо, температура поднялась»,— заявил ТАСС господин Макаров. «Сейчас Слава со мной не на связи, так как ее госпитализировали по пути на съемку»,— сообщила Telegram-каналу «Звездач» пиар-директор артистки.

Дочь Славы ранее сообщала, что заболела вся ее семья, включая грудного сына. StarHit пишет, что сильнее всех симптомы проявились у госпожи Сланевской.

Мария Федотова